Duur ‘lidmaatschap’

‘NS hееft ееn gеwеldіgе аctіе vооr аllе іnwоnеrs vаn Nеdеrlаnd! Eеn ОV-chіpkааrt vооr slеchts 3 ЕUR, wааrmее jе ееn hееl jааr оnbеpеrkt kunt rеіzеn!’ Het enige wat je moet doen, is naar een website gaan en een paar simpele vragen beantwoorden. Je hoeft dan maar een paar euro te betalen voor een OV-chipkaart. Dat klinkt te mooi om waar te zijn.

En inderdaad: als je erin trapt en met je creditkaart betaalt, wordt er €3 van je rekening afgeschreven. En óók iedere 14 dagen €58. Dat bedrag wordt al de volgende dag afgeschreven. Je bent namelijk ongemerkt lid geworden van een onduidelijke dienst op Cyprus. Op dat eiland kunnen fraudeurs vrijelijk hun gang gaan, omdat de autoriteiten nauwelijks optreden tegen internetfraude.

9 advertenties

De scam is niet nieuw, we zagen hem al in 2023 en 2024 op Facebook en Instagram. De ‘campagne’ is kennelijk succesvol, want de oplichter blijft hem op Facebook plaatsen. Eind februari zagen we 3 Facebookpagina’s met de titel ‘Vrij Reizen 365 Dagen’.

De beheerder van de 3 bijna identieke pagina’s plaatste in totaal 9 advertenties die samen 265.000 keer zijn weergegeven bij duizenden Facebookgebruikers. Van de adverteerder kunnen we bar weinig informatie vinden in Facebooks Advertentiebibliotheek. De begunstigde en de betaler van de advertentiecampagne is telkens ‘sdcsd’.

Meta, kom in actie!

Wij vinden dat Facebooks moederbedrijf Meta te weinig doet tegen online oplichting. Adverteerders worden (blijkbaar) nauwelijks gescreend en de identiteit van een adverteerder is soms ook onvoldoende duidelijk. Hierover hebben we al eens een klacht ingediend bij de Europese Commissie.

Ben je opgelicht door de scammers? Vraag je geld terug. Dat kan, want betaling kan alleen met een creditcard. Een gedupeerde die we spraken is dat inderdaad gelukt.