Voorkom dat AI meeleest

AI-chatbots zijn handig voor het schrijven van teksten, het beantwoorden van vragen en andere taken. Maar de informatie die je invoert, blijft niet altijd alleen tussen jou en de chatbot. Veel diensten bewaren gesprekken, bestanden, afbeeldingen en andere gegevens en gebruiken die om de AI verder te trainen.

Pas je privacy-instellingen aan

Gelukkig kun je bij de meeste chatbots instellen dat je gegevens niet voor dit doel worden gebruikt. Ook kun je oude gesprekken verwijderen of ervoor kiezen tijdelijk geen chatgeschiedenis op te slaan. Hieronder laten we zien hoe je dat doet in de telefoon-app.

Gebruik je AI niet via de app, maar via de website van de chatbot? Daar kun je precies dezelfde instellingen aanpassen, maar gaat dat vaak net iets anders.

Gemini

Tik links boven op de 2 streepjes en dan op je naam. Kies ‘Gemini Apps-activiteit’ en zet ‘Activiteit bewaren’ uit. In hetzelfde scherm kun je specifieke chats verwijderen. Tik op ‘Verwijderen’ om alle activiteit van het afgelopen uur, de afgelopen dag of altijd te wissen.

ChatGPT

Tik links boven op de 3 streepjes en dan op je profielplaatje (of initialen). Ga naar ‘Gegevensbeheer’ en zet daar ‘Model verbeteren voor iedereen’ uit. Tik in hetzelfde scherm op ‘Chatgeschiedenis wissen’. Het geheugen van ChatGPT wissen: ga via het pijltje een stap terug en tik op ‘Geheugen’ > ‘Geheugen beheren’. Tik op ‘Alles verwijderen’. In een tijdelijke chat wordt niets opgeslagen in je chatgeschiedenis en gebruikt ChatGPT geen geheugen. Start een nieuwe chat en tik rechtsboven op het tekstballonnetje.

Claude

Tik links boven op de 3 streepjes en dan op je profielplaatje. Kies ‘Privacy’ en zet hier ‘Help improve our AI models’ uit. Ga een scherm terug naar ‘Settings’ en tik op ‘Connectors’. Ontkoppel diensten van derden die je niet meer gebruikt of niet vertrouwt. Ga een scherm terug en tik op ‘Permissions’ en controleer onder ‘Machtigingen’ welke toegang Claude heeft, bijvoorbeeld tot je locatie, agenda of foto's. Schakel onnodige machtigingen uit. Verwijder oude chats. Open ‘Chats’. Wil je een specifieke chats wissen? Houd een gesprek ingedrukt en kies ‘Delete’. Je kunt ook meerdere gesprekken tegelijk verwijderen.

Copilot

Tik links boven op de 3 streepjes en dan op je profielplaatje. Tik op ‘Account’ > ‘Privacy’. Zet ‘Training over gespreksactiviteit’ en ‘Training voor spraakgesprekken’ uit. Verwijder het geheugen: tik in het Privacy-scherm op ‘Geheugen verwijderen’ > ‘Geheugen verwijderen’. Tik nog steeds in het Privacy-scherm op ‘Geschiedenis weergeven, exporteren of verwijderen’. Hier kun je je chatgeschiedenis bekijken, downloaden en verwijderen.

Perplexity

Tik linksboven op je profielplaatje en dan op het tandwieltje (Instellingen). Zet het schuifje achter ‘AI Gegevensbewaring’ uit. Gebruik de ‘Incognito-modus’: zet het schuifje aan. Zoekopdrachten worden dan niet aan je account gekoppeld en verdwijnen na 24 uur. Wis de chatgeschiedenis: tik in de instellingen op ‘Geschiedenis wissen’. Tik op ‘Toestemmingen’ en controleer de toegang tot bijvoorbeeld je microfoon, locatie en contacten. Schakel onnodige machtigingen uit. Kijk in de instellingen welke diensten zijn gekoppeld. Tik op ‘Connectoren’ en bekijk welke apps en diensten toegang hebben tot Perplexity. Je ziet enkele aanbevelingen. Tik op het tabje ‘Verbonden’ en ontkoppel diensten die je niet meer gebruikt.

Gebruik AI verstandig

Zie een AI-chatbot niet als een vertrouwenspersoon. Deel alleen informatie die echt nodig is om je vraag te beantwoorden. Vermijd het uploaden van gevoelige documenten, wachtwoorden, bankgegevens of vertrouwelijke werkbestanden. Moet je toch een document delen? Maak persoonlijke gegevens dan eerst onleesbaar.

Wat vindt de Consumentenbond

Belangenbehartiger Silvia Smit van de Consumentenbond: ‘Wij vinden dat bedrijven niet zomaar (persoons)gegevens van hun gebruikers mogen gebruiken voor het trainen van hun AI-model. Of die van derden. Ook niet als het gaat om openbare gegevens die je zelf ooit online hebt gezet. Als gegevens eenmaal in een AI-systeem staan, kunnen die er niet meer uit. Consumenten moeten controle houden over hun eigen (persoons)gegevens. Wij vinden dat bedrijven hier expliciete toestemming voor moeten vragen en duidelijk moeten maken waarvoor ze welke gegevens precies gebruiken. Helaas is het nu vaak andersom: “wil je niet dat we je gegevens gebruiken, laat het weten”. We raden consumenten aan om dan in elk geval deze optie uit te zetten, als ze die bieden.‘