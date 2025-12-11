Niemand zit te wachten op een hele berg spam en ongewenste nieuwsbrieven. Als dat gebeurt, is je mailadres bekend bij de verkeerde mensen. Je adres staat op een spamlijst en daar komt het nooit meer vanaf. Wees dus zuinig met het verstrekken van je adres: hoe minder ‘vreemden’ het weten, hoe beter.

Helaas kun je niet anders als je bijvoorbeeld wilt meedoen aan een actie van een winkel of aan een puzzel of prijsvraag. Gebruik voor die gevallen een tijdelijk e-mailadres. Er zijn op internet veel websites die zo’n adres gratis voor je aanmaken, maar ze zijn niet allemaal even handig.

AdGuard

Wij tippen AdGuard Temp Mail. Op de site zie je een uniek, tijdelijk adres eindigend op bijvoorbeeld @protectsmail.net. Dit kun je kopiëren en gebruiken om je mee aan te melden op een andere website. Alle post die terugkomt, verschijnt op dezelfde AdGuard-pagina onder het kopje ‘Postvak IN’. Het grootste voordeel van deze dienst ten opzichte van andere: je adres wordt pas opgeheven als je het 7 dagen niet hebt gebruikt. Dat is handig voor het ontvangen van een bevestigingsmail en misschien wel de uitslag van een prijsvraag.

Twee goede alternatieven zijn wegwerpmailadres.nl en 10minutemail.net, maar die heffen het mailadres al snel weer op, respectievelijk na maximaal 24 uur en 10 minuten.

Deze en nog 49 tips voor goede en veilige software kun je lezen in de Digitaalgids van januari/februari 2026. Deze verschijnt op dinsdag 6 januari.