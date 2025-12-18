Haal de AI uit Gmail

Ongevraagd

Google kan met AI de inhoud van je e-mails analyseren om je slimme diensten aan te bieden. De AI-bot ziet automatisch de afzender van de e-mails, het onderwerp en de inhoud van de mails. Wat levert je dat op? Op basis van al deze informatie kan AI antwoorden voorstellen, automatisch tekst aanvullen, je mails categoriseren, samenvattingen maken en automatische herinneringen sturen.

Heeft Google je niet om toestemming gevraagd? Dat kan kloppen. Bij Gmail-accounts die al minstens een paar jaar oud zijn, staat de AI-functie standaard aan. Voor nieuwere accounts die in Europa zijn en worden aangemaakt, moet Google sinds een paar jaar tijdens de registratie expliciet om je toestemming vragen.

Uitschakelen

Is AI in Gmail een bedreiging van je privacy? Nee, zegt Google. Volgens Google worden de gegevens in je mails niet gebruikt om je gepersonaliseerde advertenties voor te kunnen schotelen. Maar als je het niet vertrouwt, kun je het eenvoudig uitzetten.

Op de telefoon:

Open de Gmail-app en tik op de 3 streepjes (Menu) > ‘Instellingen’. Selecteer het Gmail-account. Scrol naar beneden naar het onderdeel Algemeen. Extra voor de iPhone: tik op ‘Privacy van gegevens’. Vink het onderdeel ‘Slimme functies’ uit.

Op de computer: