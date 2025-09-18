WhatsApp-accounts in gevaar

De truc die de cybercriminelen toepassen lijkt vergezocht, maar blijkt soms te lukken. Ze proberen toegang te krijgen tot WhatsApp-accounts van andere mensen via de webversie van de app. Dan gebruik je WhatsApp behalve op je telefoon ook in de browser op de computer of een ander apparaat.

Zo werkt het

Het antivirusbedrijf Kaspersky meldde dat slachtoffers werden verleid deel te nemen aan een korte poll, een online peiling. Ze konden bijvoorbeeld stemmen op hun favoriete sporter. Wie een stem uitbracht, werd automatisch doorgestuurd naar de website van de criminelen.

Op die site werd om een telefoonnummer gevraagd. Met dat nummer vroegen de criminelen bij WhatsApp een verificatiecode aan, waarmee zij hun eigen computer aan het WhatsApp-account van het slachtoffer konden koppelen. Zonder die code is zo’n koppeling niet mogelijk.

De criminelen stuurden de code naar het slachtoffer en vroegen deze in te voeren op zijn of haar apparaten. Wie dat deed, gaf de criminelen toegang tot het WhatsApp-account. Het slachtoffer merkte dat pas wanneer er misbruik van werd gemaakt. De criminelen konden bijvoorbeeld namens het slachtoffer geld vragen aan contacten of ze doorverwijzen naar frauduleuze websites.

Zo voorkom je het

Volgens Kaspersky maken de oplichters misbruik van de populariteit van online polls. Hun truc lukt soms door met een overtuigende website slim in te spelen op het vertrouwen van mensen. Het advies is niet verrassend: koppel geen apparaten (zoals een computer aan een telefoon) via een verdachte website. En deel nooit verificatiecodes met anderen.

Je kunt in WhatsApp snel zien of er een apparaat aan je telefoon is gekoppeld. Dit doe je als volgt:

Open de app. Tik rechtsboven op de 3 puntjes (Android) of op het tandwieltje rechtsonder (iOS). Tik vervolgens op ‘Gekoppelde apparaten’. Log uit bij onbekende apparaten. Als een gekoppeld apparaat 30 dagen niet is gebruikt voor WhatsApp wordt het automatisch afgekoppeld.

Zorg ervoor dat je wordt gewaarschuwd als er een apparaat aan je account wordt gekoppeld. Zet voor WhatsApp de meldingen aan. Of check of dit al is ingesteld. Dat doe je zo:

Android:

Start de app Instellingen en tik op ‘Apps’ > ‘WhatsApp’ > ‘Meldingen’. Zet het aan.

iOS:

Start de app Instellingen en tik op ‘Meldingen’. Ga naar ‘WhatsApp’ en zet ‘Sta meldingen toe’ aan.