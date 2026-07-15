WhatsApp is niet zuinig met opslagruimte, maar gelukkig biedt de app verschillende manieren om op te ruimen. Wees wel voorzichtig: bestanden die je wist, komen niet in een prullenbak terecht, maar zijn definitief weg.

Opruimen (Android)

Wil je een chat met alle bestanden erin verwijderen? Houd op het tabblad ‘Chats’ het chatgesprek ingedrukt totdat er een vinkje verschijnt. Tik dan op de prullenbak boven in het scherm. Je kunt ook alleen foto’s en video’s verwijderen. Tik op de 3 puntjes rechtsboven > ‘Instellingen’ > ‘Opslag en data’ > ‘Opslag beheren’. Je ziet hoeveel ruimte WhatsApp op je telefoon gebruikt en welke bestanden groter zijn dan 5 MB. Tik op een bestand, selecteer vervolgens de bestanden die je wilt wissen en tik dan op het prullenbakje. Heb je veel grote bestanden, sorteer ze dan op datum: tik op de 3 streepjes rechtsboven en kies ‘Oudste’ of ‘Nieuwste’. In ‘Opslag beheren’ kun je ook per chat ruimte maken. Tik op een chat. De foto’s en video’s zijn gesorteerd op grootte. Selecteer bestanden en tik daarna op het prullenbakje. Ook hier kun je sorteren op datum.

Opruimen (iOS)

Wil je een chat met alle bestanden erin verwijderen? Ga naar het tabblad ‘Chats’ en veeg een ongewenste chat een stuk naar links. Laat de chat los en kies ‘Meer’. Tik op ‘Verwijder chat’. Je kunt ook alleen foto’s en video’s verwijderen. Tik onder in het scherm op ‘Jij’ > ‘Opslag en data’ > ‘Beheer opslag’. Je ziet hoeveel ruimte WhatsApp op je telefoon gebruikt. Tik op een contactpersoon. Je ziet de bestanden in die chat, gesorteerd op grootte. Je kunt ook op de datum sorteren: tik onder in het scherm op het icoon met de pijltjes en kies ‘Oudste’ of ‘Nieuwste’. Tik op ‘Selecteer’ en dan op de bestanden die je wilt wissen. Tik ten slotte op het prullenbakje > ‘Verwijder items’.

Minder back-uppen

WhatsApp maakt back-ups in de cloud. Dat is belangrijk. Als je je telefoon kwijtraakt of een nieuwe in gebruik neemt, kun je dankzij die back-up snel weer verder. Helaas is die cloudback-up niet onbeperkt gratis. Wil je niet betalen voor extra ruimte, ruim WhatsApp dan geregeld op.

Video’s nemen de meeste ruimte in, dus voorkom dat ze worden geback-upt. Ga in WhatsApp naar de instellingen (in Android via de 3 puntjes rechtsboven, in iOS door op ‘Jij’ te tikken). Tik op ‘Chats’ > ‘Back-up (van) chats’ en zet het schuifje achter ‘Video’s toevoegen’ (iOS: ‘Inclusief video’s’) uit.

Exporteren

Is je telefoon vol, maar wil je geen video’s en foto’s wissen, dan is er een andere oplossing: exporteer ze naar je computer. Kijk eerst in de bestandsmappen op je telefoon, want WhatsApp bewaart beelden standaard in de apps Galerij (Android) en Foto’s (iOS). Vanuit die apps kun je de bestanden delen via bijvoorbeeld e-mail, Quick Share of AirDrop.

Staan ze daar niet, dan kun je de foto’s en video’s vanuit WhatsApp exporteren. Misschien loop je daarbij tegen een kopieerbeveiliging aan. Als in WhatsApp ‘Geavanceerde privacy’ is ingeschakeld, kun je de bestanden niet zomaar exporteren. Je kunt de beveiliging uitschakelen. Tik op ‘Meer informatie’ en zet het schuifje uit achter ’Geavanceerde privacy voor chats’. Dit gaat niet onopgemerkt, want je contactpersoon of de hele chatgroep krijgt hiervan een melding in de chat.

Android: tik op de 3 puntjes > ‘Meer’ > ‘Chat exporteren’. Kies ‘Media bijvoegen’. Kies een methode, bijvoorbeeld e-mailen, Quick Share of uploaden naar een cloudopslag.

iOS: tik in een chat of chatgroep op de naam boven in het scherm en dan op ‘Exporteer chat’. Kies ‘Voeg media bij’. WhatsApp maakt een zipbestand van de chat. Kies een exporteermethode, bijvoorbeeld e-mail of AirDrop.