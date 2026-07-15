Gepubliceerd op:15 juli 2026
WhatsApp is niet zuinig met opslagruimte, maar gelukkig biedt de app verschillende manieren om op te ruimen. Wees wel voorzichtig: bestanden die je wist, komen niet in een prullenbak terecht, maar zijn definitief weg.
WhatsApp maakt back-ups in de cloud. Dat is belangrijk. Als je je telefoon kwijtraakt of een nieuwe in gebruik neemt, kun je dankzij die back-up snel weer verder. Helaas is die cloudback-up niet onbeperkt gratis. Wil je niet betalen voor extra ruimte, ruim WhatsApp dan geregeld op.
Video’s nemen de meeste ruimte in, dus voorkom dat ze worden geback-upt. Ga in WhatsApp naar de instellingen (in Android via de 3 puntjes rechtsboven, in iOS door op ‘Jij’ te tikken). Tik op ‘Chats’ > ‘Back-up (van) chats’ en zet het schuifje achter ‘Video’s toevoegen’ (iOS: ‘Inclusief video’s’) uit.
Is je telefoon vol, maar wil je geen video’s en foto’s wissen, dan is er een andere oplossing: exporteer ze naar je computer. Kijk eerst in de bestandsmappen op je telefoon, want WhatsApp bewaart beelden standaard in de apps Galerij (Android) en Foto’s (iOS). Vanuit die apps kun je de bestanden delen via bijvoorbeeld e-mail, Quick Share of AirDrop.
Staan ze daar niet, dan kun je de foto’s en video’s vanuit WhatsApp exporteren. Misschien loop je daarbij tegen een kopieerbeveiliging aan. Als in WhatsApp ‘Geavanceerde privacy’ is ingeschakeld, kun je de bestanden niet zomaar exporteren. Je kunt de beveiliging uitschakelen. Tik op ‘Meer informatie’ en zet het schuifje uit achter ’Geavanceerde privacy voor chats’. Dit gaat niet onopgemerkt, want je contactpersoon of de hele chatgroep krijgt hiervan een melding in de chat.
Android: tik op de 3 puntjes > ‘Meer’ > ‘Chat exporteren’. Kies ‘Media bijvoegen’. Kies een methode, bijvoorbeeld e-mailen, Quick Share of uploaden naar een cloudopslag.
iOS: tik in een chat of chatgroep op de naam boven in het scherm en dan op ‘Exporteer chat’. Kies ‘Voeg media bij’. WhatsApp maakt een zipbestand van de chat. Kies een exporteermethode, bijvoorbeeld e-mail of AirDrop.