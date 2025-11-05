WhatsApp krijgt extra bescherming

Waarschuwingen

WhatsApp krijgt binnenkort een nieuwe ‘beveiligingslaag’. De app laat een waarschuwing zien als je je scherm deelt met iemand die je niet kent, of als een nieuw contact verdacht gedrag vertoont. Je kunt die persoon dan direct blokkeren of melden. Meta, eigenaar van WhatsApp zegt hiermee ouderen beter te willen beschermen.

Deze bescherming is hard nodig, want WhatsApp is uitgegroeid tot een van de favoriete instrumenten van cybercriminelen. Oplichters doen zich via WhatsApp vaak voor als bankmedewerker en proberen je zover te krijgen dat je je scherm met ze deelt. Lukt dat, dan proberen ze bijvoorbeeld inloggegevens, verificatiecodes of andere gevoelige data bij je los te peuteren. De nieuwe waarschuwing is een stap in de goede richting, maar je moet blijven opletten. De extra beveiligingslaag verschijnt na een van de komende app-updates, maar welke is nog niet duidelijk.

Gebruikersnamen

WhatsApp test nog een nieuwe functie die goed is voor je veiligheid en privacy: chatten met een gebruikersnaam. Daarmee hoef je je telefoonnummer niet meer te delen om gevonden te worden. Dat maakt WhatsApp veiliger én privacyvriendelijker. Naar verwachting kun je binnenkort je gebruikersnaam vastleggen, maar wanneer precies, is nog niet duidelijk. De nieuwe functie ‘Gebruikersnaam’ kun je dan vinden door in Chats te tikken op ‘Instellingen’ en dan op je profielplaatje.

