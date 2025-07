Windows 10-updates ‘gratis’

Miljoenen

In Nederland zijn er volgens onze schatting nog 2,5 miljoen computers die op een versie van Windows 10 draaien en niet geschikt zijn voor Windows 11. En wereldwijd honderden miljoenen. Dat wringt met het voornemen van Microsoft om in oktober te stoppen met Windows 10. Zonder beveiligingsupdates wordt Windows 10 snel onveilig.

Veel gebruikers willen geen nieuwe computer kopen als de oude nog prima werkt. Voor hen komt het einde van Windows 10 dus te vroeg. Dat realiseert Microsoft zich ook en daarom liet het bedrijf eerder al weten dat het mogelijk wordt om een jaar extra veiligheidsupdates te kopen voor $30. De prijs in euro’s is nog niet bekendgemaakt. De vrees is dat veel gebruikers niet bereid zijn om te betalen.

‘Gratis’

Vorige week meldde Microsoft dat het de updates ook gratis zal aanbieden. De voorwaarde is dat je (meer) Microsoft-diensten gaat gebruiken. Er zijn 2 opties bijgekomen:

Je instellingen via Windows Backup synchroniseren in OneDrive. Mogelijk moet je daarvoor de instellingen in Windows 10 wijzigen. En kan dat back-uppen dan gratis? OneDrive biedt slechts 5 GB gratis cloudopslag. Voor meer opslagruimte moet je Microsoft 365-abonnement hebben en dat kost jaarlijks minimaal €20 voor 100 GB (Basic-abonnement). Wat Microsoft precies met deze optie bedoelt, is nog onduidelijk.

1000 ‘Microsoft Rewards-punten’ verdienen door Microsoft-diensten te gebruiken. Die verdien je onder andere door te internetten met Edge, zoeken met Bing, gamen met de Xbox-console en het kopen van tv-programma’s en films in de Microsoft Store. Wil je weten of je al punten hebt verdiend, kijk dan op rewards.bing.com en log in met je Microsoft-account.

Zo gratis zijn deze 2 oplossingen niet. Het is ‘betalen of onze diensten gebruiken’. Alleen als je Backup in OneDrive, Bing en Edge gaat gebruiken, kom je onder die $30 uit, maar dan betaal je met informatie over je internetgedrag. Met je privacy dus. Wij onderzoeken of de ‘oplossing’ van Microsoft juridisch is toegestaan.