Zet reclame in Windows 11 uit

Ping!

Er klinkt een signaal en rechtsonder in je scherm geeft een pictogram van een bel aan dat er een melding is. Je klikt erop en wat blijkt: het is geen melding over je antivirus of een belangrijke update, maar reclame. Microsoft stuurt je een aanbieding voor een Xbox-game of een ander programma.

De reclameberichten werden al in de VS gezien op computers met Windows 11 die de 24H2-update hadden gekregen. Deze grote update wordt momenteel ook in Nederland verspreid. Microsoft heeft bevestigd dat het bedrijf is begonnen met het sturen van reclamemeldingen via het notificatiescherm. Daar voegde het aan toe dat je ze kunt negeren, maar dat ze dan terugkomen. Dat is storend, maar gelukkig kun je de reclamemeldingen via de Windowsinstellingen definitief uitschakelen.

Klik op de Startknop en dan op ‘Instellingen’. Klik op ‘Systeem’ > ‘Meldingen’. Scrol helemaal naar beneden en klik op ‘Extra instellingen’. Haal het vinkje weg voor ‘Tips en suggesties krijgen bij het gebruik van Windows’.

Startmenu

Het is niet nieuw dat Microsoft in Windows 11 reclame maakt voor zijn eigen apps en die van andere aanbieders. Dat gebeurt sinds vorig jaar al via het Startmenu. Bij de geïnstalleerde apps staan soms ‘aanbevelingen’. Als je je hieraan stoort, kun je ook die advertenties uitschakelen. Dat gaat anders dan op de manier die we boven hebben beschreven: