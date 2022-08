Tips

Binnen Europa zijn steeds meer bestemmingen goed bereikbaar per trein. Boek op tijd, dan is in veel gevallen een treinticket ook nog goedkoper dan een vliegticket.

Kamperen heeft de minste milieu-impact. De milieubelasting van logeren in een hotel of vakantiehuisje is ongeveer gelijk. Maar hoe luxer ze zijn, hoe meer ze het milieu belasten.

Let bij het boeken van een accommodatie of activiteit op keurmerken zoals Green Key, Green Globe of Duurzaam Gastvrij. Ook duurzamere attractieparken, evenementen of wellness-centra kunnen zo’n keurmerk hebben. Ze voldoen dan aan de voorwaarden voor energiegebruik, afval en inkoop.

Nog duurzamer: maak van je vakantie een ‘staycation’. Blijf thuis of dichtbij huis en maak leuke uitstapjes in de omgeving.

Trein of vliegtuig?

De grootse klapper voor de milieu-impact van je vakantie maak je door niet te vliegen. Binnen Europa is het vaak niet nodig om in het vliegtuig te stappen. Steeds meer bestemmingen zijn goed en snel bereikbaar per trein. Je reist bijvoorbeeld makkelijk en snel naar Parijs, Lyon, Berlijn en Londen. En sinds kort ook per nachttrein naar Praag, Wenen, Innsbruck, Venetië, Milaan of Verona.

Wil of moet je toch het vliegtuig pakken? Dan zijn er mogelijkheden om de negatieve klimaateffecten van de vlucht te compenseren. Let daarbij op dat je álle negatieve effecten van het vliegen compenseert. Zo compenseren goedkope aanbieders soms alleen de CO2-uitstoot van de vliegreis en niet het volledige klimaateffect. Dat is namelijk groter dan alleen CO2. Uiteraard is het voorkomen van CO2-uitstoot in alle gevallen beter dan het 'afkopen' ervan.

Camping of hotel?

Wil je duurzaam reizen? Mijd dan een vakantie op een cruiseschip, want dit heeft een enorme milieu-impact. Wat betreft milieu gaat niets boven kamperen: met je tentje erop uit heeft een kleine impact. En helemaal als je wandelend, per fiets of met de trein reist.

Wil je wat comfortabeler overnachten? Dan maakt het voor de CO2-uitstoot flink wat uit welk hotel je kiest. Uitgebreidere milieumaatregelen vind je bijvoorbeeld bij Green Key-accomodaties. Dit is een internationaal duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branche.

Heeft een hotel niet zo'n logo, dan geldt over het algemeen: hoe meer luxe, hoe meer uitstoot. Veel hotels stimuleren gasten gelukkig om handdoeken meerdere keren te gebruiken. Maar vaak staat de verwarming in hotels standaard op 22 ⁰C. Of is de airco in de zomer flink aan het loeien. Een milieuvriendelijke oplossing is om overdag de gordijnen dicht te doen en 's nachts het raam open te houden. Hiermee kun je het gebruik van airco op een hete hotelkamer beperken.

Bestemming en activiteit

Je kunt prima klimaatneutraal luieren op een strand. Maar doe dat niet in een ver oord als Thailand of Florida. Het vervoer en het verblijf in een luxe resort veroorzaken makkelijk een uitstoot van 6000 kilo CO2. Dat is 10 keer zo veel als een wandelvakantie in Frankrijk met een tent en de eigen auto.

Wil je een actieve vakantie? Dan leveren zwemmen in open water, snorkelen, wandelen en fietsen nauwelijks milieubelasting op. Maar jetskiën, wintersporten, golfen, safari's en alle gemotoriseerde activiteiten kunnen natuur en milieu juist sterk verstoren, beschadigen en vervuilen.

Souvenirs

Vermijd souvenirs die gemaakt zijn van wilde planten, dieren en beschermde soorten. Let bij slangen- en krokodillenleer op dat ze CITES-gecertificeerd zijn. Of souvenirs onder dubieuze omstandigheden worden geproduceerd valt vaak moeilijk te achterhalen. Maar iets direct van de maker kopen, zorgt meestal dat het geld goed terechtkomt.