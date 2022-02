Duurzaam leven doe je zo

Nederland is het middelmatigste jongetje van de klas als het op duurzaam leven aankomt. Dat blijkt na onderzoek onder 15.00 consumenten uit consumentenorganisaties in 14 landen. Slovenië, Frankrijk en Oostenrijk vormen de top-3. Tsjechië, Denemarken en Rusland bungelen onderaan.

Wat je zelf kunt doen

Maar er is goed nieuws. We doen het goed met het opwekken van onze eigen (groene) energie. Ook investeren we veel in apparaten en slimme toepassingen waarmee we water en energie besparen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat we als consument zelf met heel veel kleine dingen iets kunnen doen om duurzamer te leven. Zoals door meer plantaardige producten te gebruiken dan dierlijke. Of de auto vaak te laten staan en meer te wandelen of reizen per openbaar vervoer en fiets. En natuurlijk door minder te vliegen en minder nieuwe spullen te kopen.

We geven praktische tips voor de categorieën waar we slecht scoren in het onderzoek. Met deze kleine aanpassingen in het dagelijks leven, maak je al een groot duurzaam en milieubewust verschil. Voeding is de belangrijkste gebied waarop we wat kunnen doen, gevolgd door vervoer en koopgedrag.

Voeding

Vind je het lastig om minder vlees te eten? Begin met het vervangen van rund, varken of kip in eenpansgerechten. Gebruik bijvoorbeeld vleesvervangers in je nasi, curry of pasta. Heb je moeite met het bedenken van vegetarische recepten? Op veel receptensites kun je filteren op vegetarische of veganistische opties. Start met het aanpassen van één maaltijd per dag. Bijvoorbeeld door tijdens de lunch geen ham of salami te eten. Pindakaas, groentespread of hummus op je boterham zorgt al voor een flinke verduurzaming.

Voedsel weggooien is zonde. Niet alleen voor je portemonnee, maar vooral voor het milieu. We gooien per jaar in Nederland gemiddeld 152 kilo voedsel per persoon weg. Restjes avondeten kunnen vaak nog prima in een soep of omelet. En gebruik overrijp fruit in een smoothie of dessert.

Wanneer een product met een ‘tenminste houdbaar tot’-datum over die datum is, betekent het niet meteen dat het niet meer veilig is om te eten. Wel dat de kwaliteit achteruit kan zijn gegaan. Ziet het product er nog goed uit en ruikt het nog prima? Dan kun je het gewoon eten of drinken.

Weet je in de supermarkt al dat je het product vanavond of morgen gebruikt? Koop dan producten die zijn afgeprijsd vanwege beperkte houdbaarheid. Zo worden ze niet weggegooid.

Too Good To Go is een app tegen voedselverspilling. Hiermee kun je in de gaten houden wanneer ondernemers in de buurt eten over hebben. Dit kun je dan voor een zacht prijsje ophalen.

Apparaten, meubels, kleding

Veel kapotte apparaten zoals stofzuigers en andere spullen belanden jaarlijks bij het grofvuil. In veel gevallen is repareren beter voor het milieu. Er zijn dan geen nieuwe grondstoffen nodig om iets nieuws te produceren. Via het platform iFixit.com kun je reparatiehandleidingen opzoeken, van smartphone tot auto. Zo bekijk je of je de klus zelf kunt klaren.

Bekijk voordat je gaat sleutelen wel eerst of je nog garantie hebt. Ook buiten de garantietermijn heb je mogelijk recht op reparatie of vervanging. Dat is wanneer het product te snel stuk gaat bij normaal gebruik.

Heb je dat nieuwe gereedschap of apparaat, of een extra kledingstuk echt nodig? Slaap er een nachtje over of leen het van iemand. Via het platform Peerby.com kun je makkelijk spullen lenen of uitlenen aan mensen in de buurt.

Kies voor refurbished (opgeknapte) apparaten. Smartphones, tablets en laptops krijgen zo een tweede leven. Meubels, boeken en kleding zijn ook volop tweedehands te koop via bijvoorbeeld Vinted en Marktplaats.

Geef je (nog mooie) kledingstukken een tweede leven. Doe mee aan een kledingruil of organiseer het zelf. Op loveyourclothes.nl staan tips.

Reizen en vervoer