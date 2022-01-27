Geldgids 1/2022

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 1 uit 2022.Artikel ‘Voorkom een mager pensioen’ (p. 10-13) Dekkingsgraad bij overgang naar nieuw pensioenstelsel Kamerbrief over stand van zaken uitwerking pensioenakkoord Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken uitwerking pensioenakkoord Beantwoording Kamervragen over de toekomst van het pensioenstelsel Antwoorden op Kamervragen over toekomst pensioenstelsel Artikel ‘Hulp bij belastingen’ (p. 14-15) Adres van een belastingkantoor zoeken Adres van een toeslagenservicepunt zoeken Informatiepunt Digitale Overheid Artikel ‘Pasloos pinnen’ (p. 16-17) Veilig betalen met QR-codes Opnemen zonder betaalpas (ABN Amro) Artikel ‘Zo maak je meer kans’ (p. 20-25) Inspiratie voor zelfbouwers Bereken je maandlasten tijdens de bouw Leningen speciaal voor starters per gemeente Ouders helpen kinderen bij aankoop met overwaarde Stappenplan familiehypotheek Artikel ‘Alles over bijverdienen’(p. 26-29) Bekijk of het extra inkomen fiscale gevolgen heeft Informatie over huurverhoging als je bijverdient en in een sociale huurwoning woont Bereken hoeveel betaalde lijfrentepremies je mag aftrekken in de belastingaangifte Artikel ‘Betalen voor een tussenloket’ (p. 30-31) Bemiddelingssites overheidsloketten ACM grijpt in bij commerciële bemiddelingswebsites voor overheidsdiensten Antwoorden Kamervragen over de dwangsom van de ACM aan commerciële bemiddelingswebsites Artikel ‘Vangnet voor zelfstandigen’ (p. 32-34) Voorbereid op arbeidsongeschiktheid Alles over broodfondsen van het eerste uur Radar-uitzending over schenkkringen Artikel ‘WOZ-bezwaar’ (p. 36-39) WOZ-waardeloket Waarderingskamer Argumenten en voorbeelden WOZ-bezwaar Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu