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Geldgids 1/2022

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 1 uit 2022.

Gepubliceerd op:27 januari 2022

Artikel ‘Voorkom een mager pensioen’ (p. 10-13)

Artikel ‘Hulp bij belastingen’ (p. 14-15)

Artikel ‘Pasloos pinnen’ (p. 16-17)

Artikel ‘Zo maak je meer kans’ (p. 20-25)

Artikel ‘Alles over bijverdienen’(p. 26-29)

Artikel ‘Betalen voor een tussenloket’ (p. 30-31)

Artikel ‘Vangnet voor zelfstandigen’ (p. 32-34)

Artikel ‘WOZ-bezwaar’ (p. 36-39)

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