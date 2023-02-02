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Geldgids 1/2023

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 1 uit 2023.

Gepubliceerd op:2 februari 2023

Artikel ‘Brandende kwesties’ (p. 13-15)

Artikel ‘Bezwaar maken kun je zelf’ (p. 18-21)

Artikel ‘Je eigen gedenkplek’ (p. 22-24)

Artikel ‘De regels bij erven en nalaten’ (p. 32-35)

Artikel ‘Pensioen in de lift’ (p. 36-39)

Artikel ‘Ondermaatse verzekering’ (p. 46)

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