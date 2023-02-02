Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 1 uit 2023.Artikel ‘Brandende kwesties’ (p. 13-15) Gemiddeld energieverbruik Dynamische contracten Financiering verduurzaming - Warmtefonds Een lagere energierekening met NHG Huis verduurzamen met hypotheek Nederland aardgasvrij - Programma Aardgasvrije Wijken Subsidie elektrische kookvoorziening Rotterdam Den Haag - Subsidie koken op schone energie Thuisbatterij en energiemarkt Artikel ‘Bezwaar maken kun je zelf’ (p. 18-21) Bezwaar tegen WOZ-waarde Voorbeeldbrieven: WOZ-beschikking Koopsominformatie Kadaster Meten gebruikersoppervlakte Artikel ‘Je eigen gedenkplek’ (p. 22-24) Kosten uitvaart (begrafenis of crematie) Waar mag crematie-as worden verstrooid? Artikel ‘De regels bij erven en nalaten’ (p. 32-35) Checklist testament Bereken hoeveel erfbelasting je betaalt Onze tips voor afwikkeling erfenis Zoeken naar een uitkering uit de consignatiekas Artikel ‘Pensioen in de lift’ (p. 36-39) Ons nieuwe pensioen Werken aan ons pensioen Kaders transitie FTK | Invaren Nederland verdient beter - FNV Artikel ‘Ondermaatse verzekering’ (p. 46) Rekening contra-expert Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu