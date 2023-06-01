Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 4 uit 2023.Tipgeld (p. 8-9) Ontcijfer cryptische afschrijvingen Artikel 'Financieel misbruik' (p. 14-17) Informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden Tips: welke soorten volmachten zijn er? Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen? Geldmaat plus assistentie Fraude voorkomen Bij ouderenmishandeling: alles van melden tot hulp Artikel 'Overdrachtsbelasting' (p. 20-21) Overdrachtsbelasting 2023 Verklaring overdrachtsbelasting - Startersvrijstelling (pdf) Artikel 'Praten nalatenschap' (p. 32-34) Checklist voor je je testament laat opstellen Hulp bij het maken van een considerans Geen testament? Kijk wie er erft Dit kun je regelen voor je partner in je testament Spullen nalaten aan je naasten Artikel 'Informatie bewaren' (p. 34-36) Persoonlijk memorandum Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu