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Geldgids 4/2023

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 4 uit 2023.

Gepubliceerd op:1 juni 2023

Tipgeld (p. 8-9)

Artikel 'Financieel misbruik' (p. 14-17)

Artikel 'Overdrachtsbelasting' (p. 20-21)

Artikel 'Praten nalatenschap' (p. 32-34)

Artikel 'Informatie bewaren' (p. 34-36)

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