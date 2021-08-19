Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 5/2021.Artikel ‘Vervroegd afscheid’ (p. 10-12) Vervroegd pensioen: nieuwe fiscale regels RVU-vrijstelling en praktische toepassing Eerder stoppen komt niet van de grond Artikel ‘Nooit meer verplicht werken (p. 13-17) Hulp van de Consumentenbond bij beleggen Vergelijk kosten van vermogensbeheerders of brokers Handige rekentools: Hoeveel kapitaal spaar je bij elkaar Hoe werk je naar een bepaald doelkapitaal toe Hoe hoog is de belasting op vermogen Hoelang kun je van je vermogen leven Hoeveel houd je netto over van je pensioen Hoe vind je een geschikte etf of beleggingsfonds Boekhouden in Excel (totale pakket kost €44,75) Artikel 'Stroperige procedure' (p. 20-23) Klacht indienen bij het Kifid Sneltest om te bekijken of het Kifid je klacht in behandeling kan nemen Online klachtenplatform van de Consumentenbond Klacht indienen bij je bank Artikel ‘Beleggen voor hogere uitkering’ (p. 24-27) Regels voor kosten Fiscale regels voor lijfrentes Aanbieders vergelijken Informatie over beleggen: IEX en Morningstar Artikel ‘Sparren met een jurist’ (p. 28-30) Bereken de eigen bijdrage voor Het Juridisch loket Advocaat zoeken Sociaal Raadslieden Adviezen bij juridische problemen Gratis half uur consult met een advocaat Online gratis juridische vraag stellen Informatie en tips over consumentenrecht Gratis advies en bemiddeling bij aankoop in ander EU-land Gratis bemiddeling bij burenconflict Artikel ‘Mix & match’ (p. 32-35) Informatie over beleggerscompensatieregeling Hoe veilig zijn je geld en beleggingen? Brokers vergelijken Artikel ‘Afwikkeling duurt lááááng’ (p. 36-39) Check of een overledene een testament heeft en welke notaris het beheert Tips voor afwikkelen erfenis Stel je vraag aan een notaris Stappenplan afwikkeling nalatenschap Uitbetaling erfenis Boek 'De rol van de executeur' Wat zijn de taken van een executeur? Digitale Geldgids ‘Tweede huis, kopen met overwaarde’ Bereken het rendement op verhuur Maximale verhuurhypotheek Onderhoudskosten tweede woning Waarde van je tweede woning in box 3 Inzicht in de leegwaarderatio Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu