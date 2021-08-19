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Geldgids 5/2021

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 5/2021.

Gepubliceerd op:19 augustus 2021

Artikel ‘Vervroegd afscheid’ (p. 10-12)

Artikel ‘Nooit meer verplicht werken (p. 13-17)

Artikel 'Stroperige procedure' (p. 20-23)

Artikel ‘Beleggen voor hogere uitkering’ (p. 24-27)

Artikel ‘Sparren met een jurist’ (p. 28-30)

Artikel ‘Mix & match’ (p. 32-35)

Artikel ‘Afwikkeling duurt lááááng’ (p. 36-39)

Digitale Geldgids ‘Tweede huis, kopen met overwaarde’

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