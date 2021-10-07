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Geldgids 6/2021

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 6/2021.

Gepubliceerd op:7 oktober 2021

Rubriek 'Actueel' (p. 04-06)

Artikel 'Lijfrente repareren' (p. 10-13)

Artikel 'Gemeentelijke heffingen' (p. 14-17)

Artikel 'Meer zonnepanelen' (p. 20-23)

Artikel 'Controle op witwassen' (p. 26-29)

Artikel 'AOW voor alleenstaanden' (p. 30-31)

Artikel 'Online cursussen' (p. 32-34)

Artikel 'Aflossingsvrije hypotheken' (p. 36-39)

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