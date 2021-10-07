Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 6/2021.Rubriek 'Actueel' (p. 04-06) Zorgkosten buitenland: uitspraak van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) Starterslening uitgebreid Huurverhoging scheefwoners Artikel 'Lijfrente repareren' (p. 10-13) Jaarruimte en inhaalruimte berekenen Saldoverklaring aanvragen Lijfrentes laten uitkeren Artikel 'Gemeentelijke heffingen' (p. 14-17) De kosten per gemeente bekijken Gemeentelijke tegemoetkomingen Bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag Artikel 'Meer zonnepanelen' (p. 20-23) Salderen en terugleververgoeding zonnepanelen Terugverdientijd zonnepanelen Energieverbruikmanagers Artikel 'Controle op witwassen' (p. 26-29) Blog over witwassen en overheidsbeleid Aanpak witwassen en financiering van terrorisme Aanpak witwassen Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek Artikel 'AOW voor alleenstaanden' (p. 30-31) Uitspraak rechtbank Amsterdam Uitspraak rechtbank Den Haag Affectieve relatie Centrale Raad van Beroep Onderlinge zorg Centrale Raad van Beroep Bezwaar maken bij Sociale Verzekeringsbank Artikel 'Online cursussen' (p. 32-34) Croho register raadplegen Artikel 'Aflossingsvrije hypotheken' (p. 36-39) Hypotheekvergelijker Consumentenbond Bereken de totale kosten van je hypotheek Kosten verschillende hypotheekvormen Afbouw hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens Aandachtspunten hypotheek 55-plussers Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu