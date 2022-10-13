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Geldgids 6/2022

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 6 uit 2022.

Gepubliceerd op:13 oktober 2022

Artikel ‘Doe het zelf of naar de notaris’ (p. 10-13)

Artikel ‘Schenking op papier gunstig?’ (p. 14-17)

Artikel ‘Een gift met een plan’ (p. 20-23)

Artikel ‘De nieuwe VUT’ (p. 24-25)

Artikel Frictie (p. 29) en Digitale Geldgids indexatie

Artikel ‘Thuiswonen met zorg-au pair’ (p. 30-33)

Artikel ‘Alles onder controle’ (p. 36-39)

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