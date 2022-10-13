Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 6 uit 2022.Artikel ‘Doe het zelf of naar de notaris’ (p. 10-13) Levenstestament Checklist Medische Volmacht Andere of tweede bewindvoerder aanstellen FPA Nederland VOFP Register Estate Planners Mediatorsfederatie Nederland Artikel ‘Schenking op papier gunstig?’ (p. 14-17) Stappenplan en voorbeeldovereenkomst Artikel ‘Een gift met een plan’ (p. 20-23) Stappenplan en rekenvoorbeelden Overeenkomst periodieke gift (Belastingdienst) Giften - Programma ANBI opzoeken (Belastingdienst) Coöperatiekring.nl Artikel ‘De nieuwe VUT’ (p. 24-25) SPAWW Uitzendbranche deelnemer PAWW-regeling Geen premie-inhouding reparatie derde WW-jaar Wat kan ik doen als ik word ontslagen? Artikel Frictie (p. 29) en Digitale Geldgids indexatie Ons nieuwe pensioen Werken aan ons Pensioen Kaders transitie FTK Verruiming indexatiemogelijkheden per 1 juli 2022 Artikel ‘Thuiswonen met zorg-au pair’ (p. 30-33) Zorg-au pair Het persoonsgebonden budget - Per Saldo Cliëntondersteuning Meerkosten.nl Artikel ‘Alles onder controle’ (p. 36-39) Moneyview overlijdensrisicoverzekeringen (pdf) Persoonlijk Budgetadvies Schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten Vrijstelling erfbelasting Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu