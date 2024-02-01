Bijgewerkt op:19 februari 2026
Nee. Samen aangifte doen is nog steeds mogelijk. Getrouwde stellen blijven in zo’n situatie fiscale partners. Ook als je beiden een alleenstaande-AOW krijgt.
Ook als u geen uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen, moet u aangifte doen als u meer dan €57 (jaar 2025) belasting moet betalen. Dat moet voor 15 juli van het jaar volgend op het belastingjaar.
Ja dat kan. U kunt kiezen voor het fiscale partnerschap in dat jaar.
U bent verplicht elkaars fiscale partner. Dat zegt de wet. U kunt wel apart aangifte doen (wel als fiscale partners), maar als u dat volgens de regels doet, geeft dat dezelfde uitkomst als wanneer u gezamenlijk aangifte doet. U moet dan in ieders aangifte bepaalde gegevens van de ander invullen, omdat sommige posten gezamenlijk zijn, of een gemeenschappelijke drempel kennen. U geeft in het begin van het programma dan aan dat u fiscale partners bent, maar dat u apart aangifte wil doen, en dan komt bij de betreffende vragen het verzoek om extra informatie. Dit maakt het doen van aangifte overigens wel bijzonder gecompliceerd en ik zou het u niet aanraden.
U kunt de aangifte openen door in te loggen met uw DigiD, wijzigen en opnieuw indienen. Dan krijgt u een navorderingsaanslag voor het bedrag dat u moet bijbetalen, maar zonder boete (als het goed is).
Als je in loondienst bent, heb je geen recht op aftrek van reiskosten. De fietskosten zijn dus niet aftrekbaar. Misschien is het een idee om de werkgever nog eens te vragen om een vergoeding? Of een deel van uw belastbare loon om te laten zetten in een onbelaste vergoeding? Dat heet het cafetariasysteem (zie handboek loonheffingen, pdf). Daar moet u overigens wel goed over nadenken, want dat heeft ook gevolgen voor een eventuele uitkering (lager loon) en voor de pensioenrechten.
Je bent verplicht de inkomsten aan te geven. Doe je dat niet en de fiscus komt daarachter, dan moet je naast belasting een boete betalen. Het is dus een kwestie van eerlijk zijn.
Ja, als de ov-kosten hoger zijn dan de vergoeding en je voldoet aan alle voorwaarden, zijn die aftrekbaar.
Bij inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, pensioenen en andere uitkeringen. En dan kiezen voor andere uitkering. Omdat het inkomen hoger is dan normaal, kun je misschien door middeling belasting terugkrijgen. Maar dat kan pas nadat de aanslag van de 3 middelingsjaren definitief vaststaat. Dit is allemaal na te lezen en te berekenen op de website van Berekenhet.nl.
Nee. De loonbelasting wordt niet in de aangifte berekend. Daar wordt door de Belastingdienst ingevuld wat werkelijk is ingehouden. Als het goed is, staat bij de AOW-uitkering dus €0 loonbelasting ingevuld. Uiteraard moet je over het totale inkomen wel inkomstenbelasting betalen. Dus ook over de AOW.
Uiteindelijk maakt het voor de te betalen inkomstenbelasting niet uit bij welke inkomensbron u rekening laat houden met heffingskortingen. In de aangifte inkomstenbelasting wordt hij toegepast op het hele inkomen. Het maakt wel uit voor uw netto inkomen gedurende het jaar en de nabetaling na het doen van aangifte. U kunt er zelfs voor kiezen om bij geen enkele inkomensbron rekening te laten houden met de heffingskortingen. Dan heeft u gedurende het jaar een lager netto inkomen, maar ook een lagere nabetaling na afloop van het jaar.
Als dit bedrag wordt gestort via de pensioenregeling bij de werkgever, zal het worden ingehouden van het brutoloon en in de loonbelasting al voor aftrek zorgen. Het bedrag kan dan niet ook nog eens in de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken. U kunt dat overigens bij de werkgever navragen.
Het gaat alleen om het bedrag ingehouden loonbelasting. De premies Zvw volgen een ander regime.
Je hoeft dat niet aan te geven in de aangifte. De verrekening gaat automatisch.
In het jaar van het bereiken van de AOW-leeftijd wordt het inkomen in box 1 ‘uitgesmeerd’ over het hele jaar. Daar wordt een verlaagd tarief op los gelaten, inclusief een tijdsevenredige AOW-premie. Dat kun je nalezen in onze Belastinggids en op de website van de Belastingdienst. Er wordt dus over je AOW-uitkering inderdaad AOW-premie berekend. Maar dat is alleen dit ene jaar. Volgend jaar is dat niet meer zo.
Het is niet mogelijk om voor een ander lijfrentes of bankspaarproducten af te sluiten. Deze aftrekpost is strikt persoonlijk. Als uw vrouw geen jaar- of reserveringsruimte heeft, houdt het daarmee op.
Nee, dat is helaas niet mogelijk.
Kosten om belaste periodieke uitkeringen te verkrijgen, te innen of te behouden, zijn aftrekbaar. Dat geldt dus ook voor bemiddelingskosten. Wil je online een direct ingaande lijfrente afsluiten, dan kan dat vaak zonder een advies. Je moet dan wel een kennis- en ervaringstoets doen. Biedt de verzekeraar die toets niet aan maar wordt verwezen naar een adviseur of wil je zelf liever een adviseur, dan zijn die advieskosten aftrekbaar. Een bedrag van €250 wordt door de belastingdienst geaccepteerd als normale kosten.
Nee, helaas mag het bedrag niet hoger zijn dan €210 per maand. Dat is inclusief kostenvergoedingen. Daarnaast mag het totale jaarbedrag niet hoger zijn dan €2100 per jaar.
Deze kosten zijn aftrekbaar als de computer tot het zakelijke vermogen gerekend wordt. Dat kan als je de laptop voor meer dan 10% zakelijk gebruikt. De kosten zijn niet in 1 keer aftrekbaar. Je moet de laptop op de balans zetten en daarop afschrijven (de regels hiervoor zijn te vinden op de site van de Belastingdienst). De afschrijving mag ten laste van de winst worden gebracht.
Gebruik je de computer ook privé, dan moet je daarvoor een bedrag bij de winst tellen. Allemaal niet eenvoudig dus.
De vergoeding hoef je pas op te geven als er sprake is van een bron van inkomen. Het is best ingewikkeld om uit te zoeken wanneer dat zo is. Als de vergoeding niet hoog is en niet regelmatig, wordt die waarschijnlijk gezien als hobby-inkomsten. Deze hoef je niet aan te geven.
Zij mag €0,23 per zakelijke km voor de fiets aftrekken, maar moet die kilometers dan wel goed bijhouden. Verder zijn er geen kosten aftrekbaar voor de fiets.
De kosten van de werkkamer zijn alleen aftrekbaar als de kamer gescheiden is van de rest van het huis, dus met een eigen opgang en eigen sanitair. De kamer moet je als het ware kunnen verhuren.
De kosten van de mobiele telefoon zijn alleen aftrekbaar voor het zakelijke deel. Dus alleen de zakelijke gesprekskosten en waarschijnlijk een deel van de abonnementskosten.
Ja, bij inkomsten uit nevenwerkzaamheden. Gevoelsmatig is dit misschien wel een hobby, maar zij verdient er geld mee, structureel en regelmatig. En dat moet aangegeven worden.
Ja u moet dit inkomen aangeven. Als inkomsten uit overig werk. En daarover wordt belasting berekend en ook premies zorgverzekeringswet. U mag wel bepaalde kosten aftrekken. Welke dat zijn, kunt u vinden in het aangifteprogramma.
Het is waarschijnlijk het handigst om de boeterente af te trekken van dit jaar (2025) en het teruggekregen bedrag aan te geven in de aangifte van volgend jaar (2026). Dat voorkomt een hoop gedoe en discussie.
Tot en met het jaar 2021 was dit inderdaad een probleem. Je kon dat nergens kwijt. Wij hebben dat aangekaart bij de Belastingdienst en vanaf het belastingjaar 2022 staat er een aparte vraag in de aangifte over deze situatie. Die kom je vanzelf tegen.
Je kunt de WOZ-waarde van de woning verhogen met €22.000 en de garage verwijderen uit de aangifte. Dan begint waarschijnlijk de strijd of de garage wel of niet een aanhorigheid is. Of die te winnen is, kan ik niet beoordelen want dat is zeer afhankelijk van de omstandigheden.
Nee, want er is geen geldlening gesloten en dus zijn er geen aftrekbare kosten van een geldlening.
Het lijkt mij dat de rente voor een hypotheek die je met dit doel sluit, aftrekbaar is.
Nee, dat werkt niet zo. Het gaat om de inkomsten uit de eigen woning over een heel jaar. Als dat positief is, geldt de Wet Hillen voor het hele jaar. Deze wordt dus niet tijdsevenredig toegepast.
Ja, je mag al die meerwerkkosten meenemen bij de aankoopprijs van de woning.
Ja, maar de achterstand mag je in het volgende jaar inhalen. Het juiste aflossingsschema is te vinden op de site van de Belastingdienst. Jullie kunnen in de aangifte over 2025 gewoon de werkelijke (dus te hoge) hypotheekstand invullen. Het is wel verstandig de rente en aflossing in de volgende jaren op tijd te betalen. Na de inhaalslag in 2026 voldoet de hypotheek dan aan de eisen van de Belastingdienst.
Het criterium is dat je aannemelijk kunt maken dat de woning uitsluitend bestemd is als hoofdverblijf in het aangiftejaar (in dit geval dus 2025) of in 1 van de volgende 3 jaren. Dit kan eindeloos vooruit worden geschoven. Hier zit geen grens aan, tenzij je nu al weet dat het langer dan 3 jaar gaat duren.
Uiteraard kan de inspecteur dit aanvechten. Je kunt dan het beste zeggen dat je onverwachte tegenslagen hebt gehad. Als je zegt dat je al die tijd structureel te weinig vrije tijd hebt gehad en dat ook in toekomst zult hebben, kan het fout gaan.
Nee, dat mag niet. Voor de eigen woning zijn alleen financieringskosten aftrekbaar.
Je kunt dat veranderen in ‘ja’.
Ja. Het huis stond je immers het hele jaar ter beschikking als hoofdverblijf. Dat je daar niet het hele jaar hebt gewoond, doet daar niet aan af. Je moet daar dan ook wel ingeschreven staan.
Om te beginnen: jullie kunnen voor dat jaar nog kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap. Het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekbare rente mag je dan verdelen zoals je zelf wilt. Kiezen jullie niet voor partnerschap, dan geeft ieder de helft van het eigenwoningforfait en de helft van de rente aan.
Je vult daar 'nee' in. Dat kun je ook zien als je op het vraagteken naast de vraag klikt. Daar staat: Is dit een lening die u hebt overgesloten en bestond de oorspronkelijke lening al vóór 29 oktober 2012? Kies dan 'Nee'.
Je moet de waarde van de woning opgeven in box 3. Hiervoor neem je de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2024. Die staat in de WOZ-beschikking van 2025. Als de huurder huurbescherming heeft, dan mag je de waarde eventueel verlagen met de leegwaarderatio. Je kan op die term zoeken op de website van de Belastingdienst. De huur zelf hoef je niet op te geven.
Dit is een woning die je in box 3 moet aangeven als een bezitting. Misschien is er een mogelijkheid om de waarde te splitsen in een deel gebruiksrecht en een deel bloot eigendom. Het gebruiksrecht moet de dochter dan aangegeven in box 3. Als zij geen belasting in box 3 betaalt, kan dat schelen. Dit is allemaal na te lezen in onze Belastinggids.
Helaas is dat niet meer mogelijk. De schuld valt in box 3 en dan is er niets meer aftrekbaar (behalve natuurlijk de schuld zelf in box 3).
Je geeft de woning aan in box 3 bij onroerende zaken, dus als vakantiewoning. Als land geef je daar Oostenrijk aan. Bij de aanvullende vragen zie je dan staan dat de vraag over aftrek ter voorkoming van dubbele belasting is aangevinkt. Die kun je invullen. Dan volgt de rest vanzelf. Je krijgt in box 3 vermindering van belasting voor dat huis. Dat kun je zien door naar de berekeningen te gaan.
Wil je voor 5 jaar terug correcties indienen, dan log je op de site van de Belastingdienst in met je DigiD. Je opent vervolgens de aangifte en verandert hem.
Nee, die zijn helaas niet aftrekbaar.
Een gezamenlijke bankrekening is fiscaal gezien eigendom van degene die de rekening voedt. Die persoon moet het saldo opgeven. De andere rekeninghouder vult €0 in bij het saldo van die rekening.
Wordt de rekening door beiden gevoed (en gebruikt), dan is het een lastiger verhaal. Dan is het vaak een kwestie van schatten. De Belastingdienst zal overigens waarschijnlijk niet moeilijk doen over de verdeling, zolang het hele saldo maar wordt aangegeven.
Het erfdeel, dividend en de rente hoef je inderdaad niet aan te geven. De dividendbelasting die na het overlijden is ingehouden op uitgekeerd dividend, mag je verrekenen met je eigen inkomstenbelasting. Daarvoor moet je aangeven dat je beleggingen had.
Er volgt dan een vraag om de beleggingen te specificeren. Daar kun je bijvoorbeeld invullen: aandelen in onverdeelde erfenis. Bij de vraag ‘Had u de belegging op 1 januari?’ vul je 'nee' in. Vervolgens kun je de ingehouden dividendbelasting invullen.
Het is wel een gedoe, maar anders krijg je geen verrekening van de dividendbelasting.
Nee. Je mag de schuld niet aftrekken en de kinderen geven de vordering niet aan. Dat staat in artikel 5.4 van de Wet inkomstenbelasting.
Nee, de dividendbelasting mag je pas verrekenen bij de aangifte over 2026. Het gaat om het jaar waarin de dividendbelasting is ingehouden, dus niet om het jaar waarop het betrekking heeft.
Ik bezat tot 1 september 2025 een kapitaalverzekering met een belastingvrijstelling van voor 14 september 1999. Die verzekering is op 1 september tot uitkering gekomen. Moet ik dit geld opgeven in box 3?
Je kunt de vrijstelling helaas niet behouden. Maar in de aangifte over 2025 hoef je nog niets aan te geven. Je had de verzekering immers nog op 1 januari 2025. In de aangifte over 2026 behoort het uitgekeerde kapitaal, voor zover nog aanwezig, tot het vermogen. Het bedrag moet je in de aangifte over 2026 opgeven in box 3.
In november 2024 is ons nieuwbouwhuis opgeleverd. Door drukte heeft de bank de resterende bouw- en rentedepots (waaruit hypotheekrente tijdens de bouw betaald werd) pas in januari 2025 in mindering gebracht op de hypotheek. Vallen de resterende bedragen in de depots in box 3?
De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat het bouwdepot 2 jaar lang in box 1 valt (dus niet in box 3). Je kunt het bouwdepot verwijderen uit box 3. Het rentedepot is een andere zaak, dat valt in box 3.
Ja, hier kan dat anders. Je mag rekening houden met een lagere waarde van deze vordering. Hoeveel lager dat is, hangt van de kans of en hoeveel geld je terugkrijgt. Je moet zelf een redelijke schatting maken.
Ja, opgewekt vertrouwen kan opgezegd worden, als dat maar niet met terugwerkende kracht gebeurt. De inspecteur is blijkbaar van mening dat de rente onzakelijk hoog is. Ik zou de inspecteur vragen wat volgens hem een acceptabele rente is. De overeenkomst kun je dan aanpassen.
Omdat zij in 2025 nog een deel van het jaar getrouwd waren, kunnen zij het hele jaar nog kiezen voor fiscaal partnerschap. Je zoon mag dan de hele post eigen woning aangeven. De renteaftrek komt dan bij hem terecht.
Het lijkt mij dat deze parkeerplaats een aanhorigheid van het appartement is en dus tot de eigen woning behoort. Dan is de rente aftrekbaar als aan de voorwaarden wordt voldaan.
Als een schuld geen eigenwoningschuld is en dus de rente niet aftrekbaar, dan zijn de kosten van de geldlening ook niet aftrekbaar. Dus helaas, de door jou genoemde kosten zijn niet aftrekbaar.
Of dat voordelig is, kan ik niet beoordelen. Daarvoor heb ik te weinig gegevens. Het zomaar verplaatsen van een schuld naar box 3 is niet mogelijk. Je moet daarvoor een nieuwe hypotheek afsluiten, het geld daarvan eerst op je bankrekening laten storten en daarna de oude hypotheek aflossen. Ik denk overigens niet dat dit veel zoden aan de dijk zet. Het vermogen is in dit geval zo laag dat je niet zo veel belasting in box 3 betaalt.
Deze kosten zijn alleen aftrekbaar als ze zijn gemaakt voor een eigenwoningschuld.
Nee, de kosten van de aankoop van een stuk grond zijn nooit aftrekbaar. Alleen als je er geld voor leent, zijn de kosten van de geldlening aftrekbaar. De grond moet dan wel bij de eigen woning horen. Of dat laatste zo is, hangt af van allerlei omstandigheden. De grond moet dan een aanhorigheid bij de eigen woning zijn.
Die schuld mag hij in box 3 aftrekken, door hem op te voeren onder de schulden. Maar ik weet niet of dat zoden aan de dijk zet. Dit is alleen het geval als het totale vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen.
De rente is voor de ouders geen box 3-schuld en geen schenking. De rente wordt immers gewoon betaald. De kinderen hoeven de rente niet aan te geven. De kinderen moeten de vordering aangeven als bezitting in box 3 en de ouders mogen de schuld in box 3 opvoeren.
Die kosten zijn niet aftrekbaar, omdat het niet om een eigen woning gaat. De woning en schuld vallen in box 3. Maar: als er in die 3 maanden geen peildatum (1 januari) van box 3 zit, hoef je de woning en de schuld niet aan te geven.
De berekening van het inkomen in box 3 gaat in 2025 anders dan vroeger. Je hebt soorten inkomsten die ieder een eigen fictief inkomen hebben. Voor bank- en spaartegoeden is dat inkomen laag, voor beleggingen een stuk hoger. En voor schulden mag je ook maar een bepaald rentepercentage in aftrek brengen. Zie de website van de belastingdienst onder “Box 3”. De onverdeelde erfenis van je tante moet dan ook in deze categorieën worden verdeeld en bij de bijbehorende categorie worden aangegeven.
Het lukte mij niet om de erfbelasting van een in 2024 ontvangen erfenis op tijd te betalen. Hierdoor was mijn vermogen in box 3 op 1 januari 2025 eigenlijk ‘te hoog’. Volgens de Belastingdienst kan ik de inmiddels betaalde erfbelasting als schuld opgeven. Het vermogen op 1 januari 2025 zou dan dalen. Maar door de schuldendrempel van €7600 (fiscale partners) kan ik €7600 minder als schuld aftrekken van het vermogen. Het was dus gunstiger geweest als ik de erfbelasting in 2024 had betaald. Kan ik hier nog iets aan doen?
Dit klopt, en nee, daar is helaas niets aan te doen. Bezwaar maken tegen de aanslag heeft geen zin, want het staat gewoon op die manier in de wet.
Nee, helaas zijn die kosten niet aftrekbaar.
Als er geen recht is op een vergoeding, mag je de kosten aftrekken onder de post specifieke zorgkosten. Dan moet je wel meer uitgaven dan de drempel hebben.
De kosten van de mobiele telefoon zijn niet aftrekbaar, omdat een mobiele telefoon niet specifiek geschikt is voor zieke/invalide personen. Iedereen heeft een mobiele telefoon en daarom zijn ze niet aftrekbaar.
Deze kosten zijn alleen aftrekbaar als u het systeem heeft in verband met een specifieke ziekte, bijvoorbeeld epilepsie. Zonder het verband met een specifieke ziekte zijn deze kosten niet aftrekbaar.
De kosten van een scootmobiel en de rollator zijn niet aftrekbaar. De kosten van een gehoorapparaat in principe ook niet, maar onder voorwaarden wel.
Nee, dat klopt niet. Als het sporten plaats zou vinden onder begeleiding van een arts of paramedicus, zou dat misschien anders kunnen zijn. Maar zomaar lid worden van een sportschool en daar gaan sporten, dat valt niet onder de ziektekostenaftrek.
De wet is daar niet helemaal duidelijk over. Maar ik ga ervan uit dat de eigen bijdrage aftrekbaar is. Dat geldt alleen voor het deel dat niet onder het eigen risico valt.
Het gaat er niet alleen om of een hulpmiddel een normale lichaamsfunctie overneemt. Het moet ook gaan om een hulpmiddel dat hoofdzakelijk door zieke of invalide personen wordt gebruikt. Ik vermoed dat het daar fout is gegaan. Ik denk ook dat er weinig kans is om deze zaak te winnen.
Op de datum van de betaling.
Nee, daarvoor bestaat geen aftrekpost. De kosten voor ziekenbezoek zijn niet aftrekbaar, omdat jullie (waarschijnlijk) voor de ziekte geen gezamenlijke huishouding voerde.
Voor de aftrekpost ‘reizen wegens ziekenbezoek’ moet zij meer dan een maand verpleegd zijn geweest. Die termijn wordt net niet gehaald. De reiskosten hiervoor mag je dus niet aftrekken.
De reiskosten voor het volgen van therapie zijn wel aftrekbaar. Het gaat dan om de werkelijke kosten. Op de website van de Belastingdienst is daar veel informatie over te vinden.
Dat is helaas niet mogelijk.
Ik denk niet dat dagbesteding onder genees- en heelkundige behandeling valt. Daarom zullen de reiskosten niet aftrekbaar zijn.
Mijn vrouw verbleef heel 2025 in een verpleeghuis en ik doe de was voor haar. Mag ik dan €350 als aftrekpost opvoeren voor kleding en beddengoed zonder bewijs?
Ja, dat mag.
Ik neem aan dat er geen recht was op een vergoeding van deze kosten. Dan vallen ze onder ziektekosten (geneeskundige hulp) en mag je ze aftrekken. De totale ziektekosten moeten dan wel boven de drempel komen.
Bij vervoerskosten die je maakt om een arts te bezoeken, mag je sinds 2025 alleen uitgaan van €0,23 per kilometer.
Nee. De maximale aftrek van €2100 geldt per belastingplichtige. Oppassen geblazen dus.
De voorwaarden staan op de website van de Belastingdienst. Je kunt over 5 jaar terug een herziene aangifte indienen en het belastingvoordeel alsnog krijgen.
Ja, je mag het dubbele bedrag in de aangifte 2025 opvoeren.
Helaas niet. De instelling is geen ANBI en heeft zijn werkzaamheden niet uitgebreid tot Nederland.
Nee, het bedrag boven de 10% van het inkomen komt niet voor aftrek in aanmerking. Het bedrag dat je wel mag aftrekken, mag je ingeval van culturele instellingen verhogen met 125%.
Nee, dat is niet mogelijk. Giften zijn alleen aftrekbaar in het jaar van betaling.
Het maakt niet uit waar de alimentatiegerechtigde woont. De alimentatiebetaler mag de alimentatie als aftrekpost opvoeren.
De voorlopige aanslag wordt inderdaad automatisch verrekend na de aangifte. Dat gebeurt via de definitieve aanslag.
De hoofdregel is dat de loonheffingskorting op de AOW wordt toegepast en niet op de andere uitkeringen. U kunt een verzoek indienen om dat te veranderen. Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst.
Omdat het inkomen hoger is dan €76.817 (2025), is er inderdaad geen recht op de algemene heffingskorting.
De heffingskorting voor groene beleggingen krijg je door deze beleggingen in te vullen in box 3. Daar is een speciale vraag voor. Tot het bedrag van de vrijstelling worden die beleggingen niet meegerekend bij het vermogen. Maar er wordt wel heffingskorting over toegekend.
De fiscus verrekent eerst de algemene heffingskorting. De ouderenkorting komt als laatste aan de beurt. Een deel daarvan wordt dus niet uitbetaald, omdat je vrouw daarvoor niet voldoende belasting betaalt. Voor deze korting is nodig dat zij zelf voldoende belasting betaalt om de korting mee te verrekenen. Zo staat het in de wet.
Als de fiscus eerst een voorlopige aanslag met een te betalen bedrag oplegt, werkt de aanslaggrens niet. Met schuiven kun je dit voordeel in dit geval dus niet binnenhalen.
1. Nee
2. Nee
De inkomsten (en dus ook de kosten) van de eigen woning kunnen alleen verdeeld worden als er het hele jaar partnerschap is. Dat is bij jullie niet het geval.
Maar jullie kunnen wel kiezen voor uitbreiding naar een heel jaar partnerschap. Dan mogen alle eigenwoningposten (het saldo van inkomsten en kosten) worden verdeeld. Het maakt dan niet uit wie de kosten heeft betaald.
Waarschijnlijk is het handig om de aftrekpost voor de eigen woning bij de meestverdienende partner aan te geven.
Het zou heel goed zin kunnen dat dit zin heeft. Via de digitale aangifte kun je dat uitzoeken. Kijk eens wat er gebeurt als je samen aangifte zou doen. Je komt dan uiteindelijk in het verdeelscherm. Daar kun je schuiven met vermogen.
Door de verdeling te veranderen, kun je zien of je meer of minder belasting gaat betalen.
Je kunt alleen middelen met het inkomen (in box 1) dat je voor je vrouw hebt aangegeven. De aanslag moet dan onherroepelijk vaststaan. Dit is het geval als je niet binnen 6 weken bezwaar gemaakt tegen de definitieve aanslag. Je pakt gewoon de aanslag van je vrouw en neemt daarvan het inkomen in box 1 over.