Vragen en antwoorden belastingexpert

Aangifte doen

Mijn vrouw en ik hebben een alleenstaande-AOW. Mijn vrouw verblijft in een verpleeghuis. Moeten we apart aangifte doen?

Nee. Samen aangifte doen is nog steeds mogelijk. Getrouwde stellen blijven in zo’n situatie fiscale partners. Ook als je beiden een alleenstaande-AOW krijgt.

Loon

Ik ben in loondienst van een postorderbedrijf en bezorg op mijn eigen elektrische fiets post. Mijn werkgever geeft geen vergoeding voor de kosten van de fiets. Kan ik die aftrekken?

Als je in loondienst bent, heb je geen recht op aftrek van reiskosten. De fietskosten zijn dus niet aftrekbaar. Misschien is het een idee om de werkgever nog eens te vragen om een vergoeding?



Ik heb een vraag over dienstverlening aan huis. Als je minder dan 3 dagen werkt, moet je je inkomsten zelf aangeven bij de fiscus. Maar hoe bewijs je je inkomsten als je het geld contant krijgt en geen loonstrookje hebt?

Je bent verplicht de inkomsten aan te geven. Doe je dat niet en de fiscus komt daarachter, dan moet je naast belasting een boete betalen. Overigens kan de fiscus vermoedelijk niet bewijzen dat je meer hebt ontvangen dan je aangeeft. Het is dus een kwestie van eerlijk zijn.



Ik reis 4 dagen per week naar mijn werk. Dat doe ik deels met de auto en deels met het ov. Mag ik de ov-kosten minus de ontvangen reiskosten aftrekken als reiskosten woon-werkverkeer?

Ja, als de ov-kosten hoger zijn dan de vergoeding en je voldoet aan alle voorwaarden, zijn die aftrekbaar.



Ik heb een transitievergoeding ontvangen. Hoe moet ik die opgeven bij de aangifte? En waar moet ik op letten?

Bij inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, pensioenen en andere uitkeringen. En dan kiezen voor andere uitkering. Omdat het inkomen hoger is dan normaal, kun je misschien door middeling belasting terugkrijgen. Maar dat kan pas nadat de aanslag van de 3 middelingsjaren definitief vaststaat. Dit is allemaal na te lezen en te berekenen op de website van Berekenhet.nl.

Pensioenen

Ik betaal loonbelasting over mijn AOW. Door verrekening met de loonheffingskorting staat op het jaaroverzicht van de SVB €0 loonbelasting. In de aangifte moet ik mijn inkomen en betaalde loonbelasting invullen. Over mijn verzamelinkomen wordt loonbelasting berekend. Dit wordt verrekend met de betaalde loonbelasting. Betaal ik nu 2 keer loonbelasting over mijn AOW?

Nee. De loonbelasting wordt niet in de aangifte berekend. Daar wordt door de Belastingdienst ingevuld wat werkelijk is ingehouden. Als het goed is, staat bij de AOW-uitkering dus €0 loonbelasting ingevuld. Uiteraard moet je over het totale inkomen wel inkomstenbelasting betalen. Dus ook over de AOW.



Ik ben sinds september 2019 met pensioen. Tot die tijd heeft mijn werkgever de Zwv-bijdrage over mijn inkomen betaald. Hoef ik dan alleen nog over het inkomen vanaf september tot en met december Zvw te betalen? Op mijn pensioen en AOW is al een meer ingehouden dan wat ik voor de Zvw zou moeten betalen. Kan ik het verschil terugvragen via de aangifte?

Je hoeft dat niet aan te geven in de aangifte. De verrekening gaat automatisch.



Tot mei 2019 had ik alleen inkomsten in box 3. Vanaf mei 2019 ontvang ik AOW, pensioen en lijfrente. Bij de aangifte wordt er AOW-premie over mijn pensioeninkomen berekend. Klopt dit wel?

In het jaar van het bereiken van de AOW-leeftijd wordt het inkomen in box 1 ‘uitgesmeerd’ over het hele jaar. Daar wordt een verlaagd tarief op los gelaten, inclusief een tijdsevenredige AOW-premie. Dat kun je nalezen in onze Belastinggids en op de site van de Belastingdienst.

Lijfrente-uitkeringen

In februari 2019 is mijn bancaire lijfrente omgezet naar een lijfrente-uitkeerrekening. Deze omzetting kon alleen via een adviseur. Kosten voor periodieke uitkeringen zijn aftrekbaar. Kunnen wij de bemiddelingskosten van €120 aftrekken?

Ik kan nergens in de vakliteratuur vinden of deze kosten wel of niet aftrekbaar zijn. Bij periodieke uitkeringen staat inderdaad dat er aftrekbare kosten zijn, maar niet welke. De vakliteratuur heeft het alleen over advieskosten bij het afsluiten van een lijfrente, niet over de kosten van het omzetten van kapitaal in de opbouwfase naar kapitaal in de uitkeringsfase.

Ik zou dus maar beginnen met het aftrekken van deze kosten. En dan maar zien wat de Belastingdienst doet.

Neveninkomsten

Accepteert de Belastingdienst naast de maximale vrijwilligersvergoeding van €170 per maand een reiskostenvergoeding van €0,19 per km, als het gezamenlijke bedrag niet boven €1700 per jaar uitkomt?

Nee, helaas mag het bedrag niet hoger zijn dan €170 per maand. Dat is inclusief kostenvergoedingen. Daarnaast mag het totale jaarbedrag niet hoger zijn dan €1700 per jaar. Dit gaat dus fout.



Als freelance-journalist heb ik inkomsten uit overige werkzaamheden. Mag ik de aanschaf van mijn laptop als aftrekbare kosten opvoeren?

Deze kosten zijn aftrekbaar als de computer tot het zakelijke vermogen gerekend wordt. Dat kan als je de laptop voor meer dan 10% zakelijk gebruikt. De kosten zijn niet in 1 keer aftrekbaar. Je moet de laptop op de balans zetten en daarop afschrijven (de regels hiervoor zijn te vinden op de site van de Belastingdienst). De afschrijving mag ten laste van de winst worden gebracht.

Gebruik je de computer ook privé, dan moet je daarvoor een bedrag bij de winst tellen. Allemaal niet eenvoudig dus.



Mijn hobby is muziek maken. Thuis maak ik geluidsopnamen voor bandjes. Ik krijg daar een vergoeding voor. Hoe geef ik die op? Ik heb ook kosten voor apparatuur die ik een aantal jaren geleden heb aangeschaft.

De vergoeding hoef je pas op te geven als er sprake is van een bron van inkomen. Het is best ingewikkeld om uit te zoeken wanneer dat zo is. Als de vergoeding niet hoog is en niet regelmatig, wordt die waarschijnlijk gezien als hobby-inkomsten. Deze hoef je niet aan te geven.



Mijn vrouw bezorgt post op een elektrische fiets die zij zelf least. Deze extra inkomsten geef ik op bij 'overige inkomsten’. Welke kosten kan ik aftrekken? Zij sorteert de post in een kamer in ons huis. Verder moet haar mobiel tijdens de bezorging aan staan.

Zij mag €0,19 per zakelijke km voor de fiets aftrekken, maar moet die kilometers dan wel goed bijhouden. Verder zijn er geen kosten aftrekbaar voor de fiets.

De kosten van de werkkamer zijn alleen aftrekbaar als de kamer gescheiden is van de rest van het huis, dus met een eigen opgang en eigen sanitair. De kamer moet je als het ware kunnen verhuren.

De kosten van de mobiele telefoon zijn alleen aftrekbaar voor het zakelijke deel. Dus alleen de zakelijke gesprekskosten en waarschijnlijk een deel van de abonnementskosten.



Mijn vrouw en ik zijn fiscale partners. Zij geeft naast haar baan 2 uur per week yogales. Ze houdt hier per maand zo’n €70 aan over (huur ruimte €130 per maand en inkomsten €200 per maand). Ze heeft geen KVK-nummer, het gaat om een hobby. Moeten wij de inkomsten opgeven?

Ja, bij inkomsten uit nevenwerkzaamheden. Gevoelsmatig is dit misschien wel een hobby, maar zij verdient er geld mee, structureel en regelmatig. En dat moet aangegeven worden.

Teruggekregen kosten die eerder zijn afgetrokken

Ik heb in 2019 boeterente voor mijn hypotheek betaald. De hypotheekverstrekker heeft die als aftrekbare rente doorgegeven aan de Belastingdienst. Ik heb de boeterente met succes bij de bank aangevochten. Moet ik de boeterente corrigeren in de aangifte 2019?

Het is waarschijnlijk het handigst om de boeterente af te trekken in 2019 en het teruggekregen bedrag aan te geven in 2020. Dat voorkomt een hoop gedoe en discussie.



Wij hebben een huis gekocht. De overdracht bij de notaris was op 3 januari 2020. De kosten voor de hypotheek hebben we al gemaakt in 2019. In de aangifte kunnen we het bezit van de eigen woning en de aftrekbare hypotheekkosten nog niet invullen. Hoe lossen we dit op?

Hier wordt inderdaad geen rekening mee gehouden. Het ministerie van Financiën heeft ons de volgende oplossing medegedeeld. Je geeft aan dat je de woning op 31 december 2019 hebt gekocht. Vervolgens vermeld je dat het om een leegstaande woning (woning leegstaand of vakantiewoning) gaat die bestemd is voor toekomstig gebruik. Dan wordt er geen eigenwoningforfait bij het inkomen geteld.

Bij de hypotheken geef je aan dat de schuld op 31 december is aangegaan en dat je €0 rente hebt betaald. Je geeft ook aan dat je annuïtair aflost. Daarna komt dan de vraag over financieringskosten. Die vul je in. Vervolgens krijg je dan je aftrek.



Onze garage staat op circa 50 meter afstand van onze woning. De WOZ-waarde van de garage is €22.000. Ik wil voorkomen dat die in box 3 komt. In de aangifte staat dat ik de garage alleen als tweede woning of terrein kan aangeven en niet als 'aanhorig' aan mijn woning. Hoe moet ik dit oplossen?

Je kunt de WOZ-waarde van de woning verhogen met €22.000 en de garage verwijderen uit de aangifte. Dan begint waarschijnlijk de strijd of de garage wel of niet een aanhorigheid is. Of die te winnen is, kan ik niet beoordelen want dat is zeer afhankelijk van de omstandigheden.



Ik heb 3 aflossingsvrije hypotheekdelen. Van een deel mag ik de rente aftrekken. Als ik dat doe, krijg ik €1500 terug. Maar kies ik voor ‘niet recht op aftrekbare rente’, dan krijg ik €1615 terug. Mag ik kiezen of ik van de rente aftrek of niet?

Nee, helaas. Je moet de rente aftrekken. Als je de lening toch in box 3 wilt hebben, moet je:

eerst een nieuwe lening sluiten,

dat geld op je eigen bankrekening laten storten,

vervolgens daarmee de oude lening aflossen.

Dan valt de nieuwe lening in box 3. Hij is daar aftrekbaar van het vermogen en dat scheelt box 3-belasting. Of dat in dit geval voordeliger is, kan ik zo niet bekijken, maar dat zou goed kunnen.



Na het tekenen van een koopcontract voor een woning hebben we opdracht gegeven voor hypotheekadvies en het taxeren van de oude en nieuwe woning. In de bedenktijd van 3 dagen hebben we de koop afgeblazen. Mogen we de advies- en hypotheekkosten aftrekken?

Nee, want er is geen geldlening gesloten en dus zijn er geen aftrekbare kosten van een geldlening.



Wij willen onze tuin ingrijpend veranderen. Stel, wij sluiten hiervoor een annuïteitenhypotheek af. Zijn de afsluit- en rentekosten dan aftrekbaar?

Het lijkt mij dat de rente voor een hypotheek die je met dit doel sluit, aftrekbaar is.



Ik heb mijn hypotheek in mei 2019 afgelost. Mag ik het eigenwoningforfait met het oog op de Wet Hillen met 7/12 verlagen?

Ik ben bang dat het niet zo werkt. Het gaat om de inkomsten uit de eigen woning over een heel jaar. Als dat positief is, geldt de Wet Hillen voor het hele jaar. Deze wordt dus niet tijdsevenredig toegepast.



Wij zijn op 26 januari 2019 verhuisd naar een nieuwbouwwoning. De koopsom is beduidend hoger als wij de meerwerkkosten (aanbouw, aanpassingen, badkamer, keuken, tuin, et cetera) meerekenen. Dat is gunstiger, want dan is het bedrag dat wij voor een eigenwoninglening mogen afsluiten hoger. De eigenwoningreserve (overwaarde) wordt dan namelijk van dit hogere bedrag afgetrokken. Mogen wij de meerkosten meerekenen?

Ja, je mag al die meerwerkkosten meenemen bij de aankoopprijs van de woning.



Ik heb mijn dochter per mei 2019 een annuïteitenhypotheek verstrekt. Mijn dochter betaalt 1 keer per jaar aflossing en rente. De eerste keer was in mei 2020. Had mijn dochter eind december 2019 al een deel moeten betalen?

Ja, maar de achterstand mag je in het volgende jaar inhalen. Het juiste aflossingsschema is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Jullie kunnen in de aangifte over 2019 gewoon de werkelijke (dus te hoge) hypotheekstand invullen. Het is wel verstandig de rente en aflossing in de volgende jaren op tijd te betalen. Na de inhaalslag in 2020 voldoet de hypotheek dan aan de eisen van de Belastingdienst.



Ik heb in september 2017 een opknaphuis gekocht en een annuïteitenhypotheek hiervoor afgesloten. Ik ben het huis zelf aan het opknappen en hoop na de grote vakantie (2020) het huis te kunnen betrekken. Tot welk jaar kan ik de hypotheekrente aftrekken zonder dat ik het eigenwoningforfait aangeef? Ik woon er namelijk nog niet.

Het criterium is dat je aannemelijk moeten kunnen maken dat de woning uitsluitend bestemd is als hoofdverblijf in het aangiftejaar (in dit geval dus 2019) of in 1 van de volgende 3 jaren. Dit kan eindeloos vooruit worden geschoven. Hier zit geen grens aan, tenzij je nu al weet dat het langer dan 3 jaar gaat duren.

Uiteraard kan de inspecteur dit aanvechten. Je kunt dan het beste zeggen dat je onverwachte tegenslagen hebt gehad. Als je zegt dat je al die tijd structureel te weinig vrije tijd hebt gehad en dat ook in toekomst zult hebben, kan het fout gaat.



In oktober 2019 hebben wij ons oude tuinhuisje vervangen door een nieuw. Het bedrag hebben we betaald met spaargeld. Mogen we dit bedrag aftrekken als uitgaven voor onze eigen woning?

Nee, dat mag niet. Voor de eigen woning zijn alleen financieringskosten aftrekbaar.



Wij hebben in maart 2019 een woning gekocht. Onze oude woning is in april 2019 verkocht. Bij de hypotheekrente van het oude huis heeft de Belastingdienst ‘nee’ ingevuld als antwoord op de vraag of het gaat om een lening voor aankoop, onderhoud of verbouwing van de woning. Verander ik dit in 'ja', dan krijg ik de melding dat ik afwijk van de invulling van de Belastingdienst. Ik vind de rente nu terug als schuld in box 3. Zelf denk ik dat ik ‘ja’ moet invullen. Klopt dit?

Je kunt dat veranderen in ‘ja’.



Ik heb een eigen woning. Mijn partner heeft een huurhuis. Wij hebben niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Af en toe zaten wij in het huurhuis, soms ook ieder apart. Kan ik mijn eigenwoningforfait en de hypotheekrente voor het hele jaar opgeven?

Ja. Het huis stond je immers het hele jaar ter beschikking als hoofdverblijf. Dat je daar niet het hele jaar hebt gewoond, doet daar niet aan af.



Mijn vriend en ik zijn in 2019 uit elkaar gegaan. Wij hadden samen een eigen woning en hypotheek. De woning is in november 2019 verkocht. Mogen wij beiden de helft van de betaalde rente en de helft van het eigenwoningforfait opgeven?

Om te beginnen: jullie kunnen in 2019 nog kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap. Het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekbare rente mag je dan verdelen zoals je zelf wilt. Kiezen jullie niet voor partnerschap, dan geeft ieder de helft van het eigenwoningforfait en de helft van de rente aan.



Ik heb in 2017 mijn oude hypotheek omgezet in nieuwe hypotheekdelen bij een andere bank. Een deel van de hypotheek is nog steeds aflossingsvrij. Ik weet niet wat ik bij de vraag 'Heeft u of uw fiscale partner deze lening afgesloten na 28 oktober 2012?' moet invullen. Moet ik 'ja' of 'nee' invullen bij deze vraag?

Je vult daar 'nee' in. Dat kun je ook zien als je op het vraagteken naast de vraag klikt. Deze vraag gaat over het bepalen of je een restschuld op de eigen woning hebt. 'Nee' invullen heeft in deze situatie geen gevolgen.

Er zal ook gevraagd worden of er sprake is van een situatie waarin je toch renteaftrek kunt krijgen, ondanks dat er niet wordt afgelost. Daar kun je 'ja' invullen. Je zult zien dat je dan renteaftrek krijgt.

Inkomsten tijdelijke verhuur eigen woning

Ik woon bij mijn vriendin en heb mijn woning verhuurd. Moet ik de huurinkomsten in box 3 opgeven? Ik sta nog op mijn oude adres ingeschreven.

Ik neem aan dat de woning op 1 januari 2019 niet leeg was en te koop stond. Dan moet je de waarde van de woning opgeven in box 3. Hiervoor neem je de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018. Die staat in de WOZ-beschikking van 2019. De huur hoef je niet op te geven.

Verhuurde woningen

Mijn zoon heeft vorig jaar een appartement gekocht voor zijn dochter. Zij betaalt een vergoeding hiervoor aan haar vader. Er is geen contract. Moet mijn zoon dit appartement aangeven als tweede huis?

Dit is een woning die je in box 3 moet aangeven als een bezitting. Misschien is er een mogelijkheid om de waarde te splitsen in een deel gebruiksrecht en een deel bloot eigendom. Het gebruiksrecht moet de dochter dan aangegeven in box 3. Als zij geen belasting in box 3 betaalt, kan dat schelen. Dit is allemaal na te lezen in onze Belastinggids.



Ik las ooit over een uitspraak van een rechter dat verhuurinkomsten van een tuinhuis via Airbnb onbelast zijn. De Belastingdienst zou in cassatie gaan. Wij verhuren ons tuinhuis via Airbnb. Mag ik bij de aangifte over 2019 rekening houden met die uitspraak?

Totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, mag je de uitspraak van de rechter volgen. Er zal dan een correctie op de aangifte volgen. Je kunt dan bezwaar maken tegen de aanslag en vragen om uitstel van de motivering totdat de Hoge Raad heeft beslist.



Ik ben op 1 oktober 2019 gaan samenwonen in het huis van mijn partner. Vanaf die datum zijn wij fiscale partners. Mijn huis verhuur ik per 1 oktober 2019. Op 1 december 2019 heb ik mijn hypotheek overgesloten, zodat ik de rente langer vast kon zetten. De advieskosten wil ik aftrekken. Per 1 oktober 2019 is mijn woning geen eigen woning meer. Kan ik die kosten nog aftrekken?

Helaas is dat niet meer mogelijk. De schuld valt in box 3 en dan is er niets meer aftrekbaar (behalve natuurlijk de schuld zelf in box 3).

Vakantiewoning

Wij hebben een tweede huis in Oostenrijk. Hiervoor betalen we lokale belastingen. In de Belastinggids staat dat je voor buitenlandse onroerende zaken vermindering van inkomstenbelasting kunt krijgen. Hoe kan ik dat aanvragen?

Je geeft de woning aan in box 3 bij onroerende zaken, dus als vakantiewoning. Als land geef je daar Oostenrijk aan. Bij de aanvullende vragen zie je dan staan dat de vraag over aftrek ter voorkoming van dubbele belasting is aangevinkt. Die kun je invullen. Dan volgt de rest vanzelf. Je krijgt in box 3 vermindering van belasting voor dat huis. Dat kun je zien door naar de berekeningen te gaan.

Wil je voor 5 jaar terug correcties indienen, dan log je op de site van de Belastingdienst in met je DigiD. Je opent vervolgens de aangifte en verandert hem.



Wij hebben in augustus 2019 ons tweede huis verkocht. Zijn de gemaakte makelaarskosten aftrekbaar?

Nee, die zijn helaas niet aftrekbaar.



Ik heb in juni 2019 met spaargeld een vakantiehuis in het buitenland gekocht. Hoe geef ik dat aan in de aangifte?

Op 1 januari 2019 stond het spaargeld nog op de bank. Het spaargeld moet je daarom opgegeven in box 3. Het vakantiehuis behoort op 1 januari 2019 nog niet tot het vermogen. Maar je krijgt wel een gedeeltelijke vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting.

Dat werkt als volgt. Bij onroerende zaken geef je de waarde van de woning aan. Er wordt vervolgens gevraagd of die woning op 1 januari al je eigendom was. Je vult dan 'nee' in. De waarde wordt dan niet meegerekend in box 3.

Vervolgens vul je de datum waarop je eigenaar werd, in. Bij de overige vragen geef je aan dat je vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting hebt.

Als je dan kijkt in het overzicht hoe de belasting in box 3 wordt berekend, zie je daar dat je vrijstelling krijgt. Die is evenredig aan het aantal maanden dat je de woning bezit.

Bank- en spaarrekening

Ik heb een en-of-rekening met mijn kind. Hoe geven wij het banksaldo op bij de aangifte?

Een gezamenlijke bankrekening is fiscaal gezien eigendom van degene die de rekening voedt. Die persoon moet het saldo opgeven. De andere rekeninghouder vult €0 in bij het saldo van die rekening.

Wordt de rekening door beiden gevoed (en gebruikt), dan is het een lastiger verhaal. Dan is het vaak een kwestie van schatten. De Belastingdienst zal overigens waarschijnlijk niet moeilijk doen over de verdeling, zolang het hele saldo maar wordt aangegeven.



In 2019 hebben we onze hypotheek naar een andere bank overgesloten, omdat de rentevaste periode was afgelopen. We hebben nu een aflossingsvrije hypotheek. Het geld dat vrijkwam uit de oude spaarhypotheek, hebben we op onze spaarrekening gezet. Waar moeten we het spaarkapitaal aangeven?

Het spaarkapitaal behoort op 1 januari 2020 tot het vermogen voor zover het nog niet is opgemaakt. In de aangifte over 2019 hoef je het geld nog niet aan te geven.



In mei 2019 is mijn schoonvader overleden. Het erfdeel is op 1 januari 2020 nog niet uitbetaald. Omdat vermogen een peildatum van 1 januari 2019 heeft, geef ik nog niets op in box 3. Maar moet ik het dividend of de rente die over het erfdeel is ontvangen wel opgeven? En hoe wordt ingehouden belasting verrekend?

Het erfdeel, dividend en de rente hoef je inderdaad niet aan te geven. De dividendbelasting die na het overlijden is ingehouden op uitgekeerd dividend, mag je verrekenen met de inkomstenbelasting. Daarvoor moet je aangeven dat je beleggingen had.

Er volgt dan een vraag om de beleggingen te specificeren. Daar kun je bijvoorbeeld invullen: aandelen in onverdeelde erfenis. Bij de vraag ‘Had u de belegging op 1 januari?’ vul je 'nee' in. Vervolgens kun je de ingehouden dividendbelasting invullen.

Het is wel een gedoe, maar anders krijg je geen verrekening van de dividendbelasting.



Mijn zoon heeft een gehoorbeperking. In 2019 heeft de zorgverzekeraar €5000 op mijn rekening gestort voor het audiologisch centrum voor apparatuur, testen en begeleiding. Dit geld moet mijn zoon daarvoor ook achter de hand houden. Is het mogelijk dit geld buiten de box 3-heffing te houden?

Mijn eerste antwoord is dat dit vermogen gewoon in box 3 opgegeven moet worden. Maar je kunt ook anders redeneren. Ik wil er wel bij zeggen dat ik geen garanties kan geven dat dit werkt. Maar tegenover het vermogen staat een verplichting om geld uit te geven. Ik weet alleen niet hoe concreet de uitgaven voor 2019 al vaststonden. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig. Bovendien zou het bedrag dan bij de schulden opgenomen moeten worden, en daar heb je te maken met de schuldendrempel.

Gezien het bedrag aan belastingen dat hier tegenover staat, is het waarschijnlijk niet de moeite waard om dit door een adviseur uit te laten zoeken.



Vanwege de koop van een huis heb ik in december 2019 uit eigen middelen een waarborgsom/aanbetaling gestort bij de notaris. Per 1 februari 2020 is het huis mijn eigendom. Hoe moet ik die waarborgsom in de aangifte opnemen?

Die moet je aangeven bij vorderingen en overige bezittingen. Maar niet in de aangifte over 2019 die je nu gaat doen, maar in de aangifte over 2020. Het gaat immers om het vermogen per 1 januari 2020 en dat komt pas volgend jaar aan de orde.



Wij hebben in de tweede week van januari 2019 een voorlopige aanslag 2019 ontvangen en direct betaald. De dagtekening van de aanslag is 31 december 2018. Mag ik het betaalde bedrag in mindering brengen op mijn box 3-vermogen per 1 januari 2019?

Dat mag helaas niet. Een belastingschuld telt niet mee bij het vermogen. Dus het vermogen op 1 januari 2019 wordt niet met de aanslag verlaagd.



Ik overweeg een stuk grond (natuurgrond) te schenken aan Natuurmonumenten. Met de notaris heb ik de volgende constructie bedacht. Ik verkoop de grond (waarde €112.000) aan Natuurmonumenten, die de koopsom van mij renteloos leent. Elk jaar schenk ik 1/7 deel van de koopsom aan Natuurmonumenten. Het goede doel is niet verplicht de lening tussentijds af te lossen. In hoeverre moet ik de waarde van de resterende koopsom meetellen als vordering in box 3?

De vordering op Natuurmonumenten moet je in box 3 opgeven. Omdat er geen rente wordt berekend, mag je bij de waarde uitgaan van de contante waarde tegen marktrente voor een soortgelijke lening. Hoeveel dat is, kun je uitrekenen op de website van Berekenhet.nl.

Bij een lening aan een instantie als Natuurmonumenten loop je niet echt een risico. De waarde van de niet-opeisbaarheid van de lening is daarom waarschijnlijk te verwaarlozen.



Mijn vrouw is in december 2018 overleden. Via een testament heb ik haar nalatenschap gekregen. Een deel daarvan is voor mij een schuld aan onze 2 dochters. Die wordt voldaan na mijn overlijden. Kan ik de schuld in 2019 en volgende jaren opvoeren?

Nee. Je mag de schuld niet aftrekken en de kinderen geven de vordering niet aan. Dat staat in artikel 5.4 van de Wet inkomstenbelasting.



In maart 2020 heb ik over 2019 dividend ontvangen van een Nederlands bedrijf waarin ik aandelen heb. Mag ik de ingehouden dividendbelasting van 15% verrekenen in mijn aangifte over 2019?

Nee, de dividendbelasting mag je pas verrekenen bij de aangifte over 2020. Het gaat om het jaar waarin de dividendbelasting is ingehouden, dus niet om het jaar waarop het betrekking heeft.

Kapitaalverzekeringen

Ik bezat tot 1 september 2019 een kapitaalverzekering met een belastingvrijstelling van voor 14 september 1999. Die verzekering is op 1 september tot uitkering gekomen. Moet ik dit geld opgeven in box 3?

Je kunt de vrijstelling helaas niet behouden. Maar in de aangifte over 2019 hoef je nog niets aan te geven. Je had de verzekering immers nog op 1 januari 2019. In de aangifte over 2020 behoort het uitgekeerde kapitaal, voor zover nog aanwezig, tot het vermogen. Het bedrag moet je in de aangifte over 2020 opgeven in box 3.

Bouwdepot

In november 2018 is ons nieuwbouwhuis opgeleverd. Door drukte heeft de bank de resterende bouw- en rentedepots (waaruit hypotheekrente tijdens de bouw betaald werd) pas in januari 2019 in mindering gebracht op de hypotheek. Vallen de resterende bedragen in de depots in box 3?

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat het bouwdepot 2 jaar lang in box 1 valt (dus niet in box 3). Je kunt het bouwdepot verwijderen uit box 3. Het rentedepot is een andere zaak, dat valt in box 3.

Uitgeleend geld

Ik heb iemand €30.000 geleend. Deze persoon kan dat geld niet terugbetalen. Ik ben daarom een juridische procedure begonnen. Hoewel die in mijn voordeel verlopen is, is het vonnis nog niet uitgevoerd en is het nog niet bekend hoe dit zal aflopen. Al met al is het allerminst zeker hoeveel van mijn geld ik ooit ga terugzien, en wanneer. Uitgeleend geld moet ik normaal gesproken als onderdeel van mijn vermogen in box 3 opgeven. Kan dat in dit geval niet anders?

Ja, hier kan dat anders. Je mag rekening houden met een lagere waarde van deze vordering. Hoeveel lager dat is, hangt van de kans of en hoeveel geld je terugkrijgt. Je moet zelf een redelijke schatting maken.

Eigenwoningschuld

Vanaf 2016 heb ik een achtergestelde lening van mijn moeder gebruikt voor het kopen van mijn huis. In oktober 2019 schrijft de inspecteur mij dat hij vanaf de aangifte 2019 het opgewekte vertrouwen rond de hypotheekrenteaftrek opzegt. Ik betaal mijn moeder 8% hypotheekrente. De inspecteur vindt de lening een onzakelijke transactie. Kan dit zomaar? Een andere inspecteur nam eerder een ander standpunt in.

Ja, opgewekt vertrouwen kan opgezegd worden, als dat maar niet met terugwerkende kracht gebeurt. De inspecteur is blijkbaar van mening dat de rente onzakelijk hoog is. Ik zou de inspecteur vragen wat volgens hem een acceptabele rente is. De overeenkomst kun je dan aanpassen.



Mijn zoon en zijn ex hadden sinds 2012 samen een woning. Hij huurt sinds september 2018 een ander huis. Ze zijn gescheiden sinds december 2019. De uitschrijving bij de gemeente vond ook in die maand plaats. De woning is in januari 2020 verkocht aan de ex. Mijn zoon heeft tot en met december 2019 de helft van de hypotheeklasten betaald en heeft een veel hoger inkomen dan zijn ex. Hoe moet hij de hypotheeklasten aangeven?

Omdat zij in 2019 nog een deel van het jaar getrouwd waren, kunnen zij het hele jaar nog kiezen voor fiscaal partnerschap. Je zoon mag dan de hele post eigen woning aangeven. De renteaftrek komt dan bij hem terecht.



Ik heb 2 hypotheekdelen en een eigen vermogen van €65.000. Ik heb begrepen dat je een deel van de woningschuld in box 3 kunt plaatsen, zodat je niet zo veel vermogensheffing hoeft te betalen. Klopt dat? Is dat voor mij voordelig, en hoe geef ik dat op in de aangifte?

Of dat voordelig is, kan ik niet beoordelen. Daarvoor heb ik te weinig gegevens. Het zomaar verplaatsen van een schuld naar box 3 is niet mogelijk. Je moet daarvoor een nieuwe hypotheek afsluiten, het geld daarvan eerst op je bankrekening laten storten en daarna de oude hypotheek aflossen. Ik denk overigens niet dat dit veel zoden aan de dijk zet. Het vermogen is in dit geval zo laag dat je niet zo veel belasting in box 3 betaalt.



Ik heb notaris-, taxatie- en bemiddelingskosten betaald voor het oversluiten van een hypotheek. Zijn die aftrekbaar?

Deze kosten zijn alleen aftrekbaar als ze zijn gemaakt voor een eigenwoningschuld.



In januari hebben wij van de gemeente en Vereniging Natuurmonumenten een stuk grond gekocht bij ons huis. Kunnen wij bepaalde kosten van deze koop (bijvoorbeeld notaris- en kadasterkosten) aftrekken?

Nee, de kosten van de aankoop van een stuk grond zijn nooit aftrekbaar. Alleen als je er geld voor leent, zijn de kosten van de geldlening aftrekbaar. De grond moet dan wel bij de eigen woning horen.

Of dat laatste zo is, hangt af van allerlei omstandigheden. De grond moet dan een aanhorigheid bij de eigen woning zijn.

Andere schulden

Mijn zoon is gestopt met een hbo-opleiding en heeft een studieschuld van €16.000. Kan hij die in de aangifte 2019 meenemen? Bij het kopje ‘Hypotheken en andere schulden’ komt hij niet verder dan de optie 'Heeft u een restschuld voor een woning die u heeft verkocht?’.

Die schuld mag hij in box 3 aftrekken, door hem op te voeren onder de schulden. Maar ik weet niet of dat zoden aan de dijk zet. Dit is alleen het geval als het totale vermogen hoger is dan het heffingsvrije vermogen.



In 1993 hebben mijn schoonouders aan hun 3 kinderen een schenking op papier gedaan via een notaris. Mijn schoonouders betalen hiervoor elk jaar 6% rente aan ieder kind. Hoe moeten de schenkingen en rente worden aangegeven in de aangifte?

De rente is voor de ouders geen box 3-schuld en geen schenking. De rente wordt immers gewoon betaald. De kinderen hoeven de rente niet aan te geven. De kinderen moeten de vordering aangeven als bezitting in box 3 en de ouders mogen de schuld in box 3 opvoeren.



Na het overlijden van mijn broer ben ik 3 maanden eigenaar geweest van zijn woning. Ik heb de hypotheeklasten voor die woning betaald. Waar kan ik deze kosten aftrekken in mijn aangifte?

Die kosten zijn niet aftrekbaar, omdat het niet om een eigen woning gaat. De woning en schuld vallen in box 3.

Maar: als er in die 3 maanden geen peildatum (1 januari) van de box 3 zit, hoef je de woning en de schuld niet aan te geven.



De afwikkeling van de erfenis van mijn tante zal medio 2020 zijn afgerond. De notaris gaf aan dat ik bij de aangifte 2019 mijn netto-erfdeel als vordering moet opvoeren. Dit moet onder vermelding van 'onverdeeld erfdeel nalatenschap van mevrouw ...'. Is dit inderdaad de correcte formulering?

Ja hoor, zo kun je het doen. Vergeet niet de verwachte erfbelasting als schuld af te trekken als die nog niet is verrekend in de ‘netto-erfenis’.



Het lukte mij niet om de erfbelasting van een in 2018 ontvangen erfenis op tijd te betalen. Hierdoor was mijn vermogen in box 3 op 1 januari 2019 eigenlijk ‘te hoog’. Volgens de Belastingdienst kan ik de inmiddels betaalde erfbelasting als schuld opgeven. Het vermogen op 1 januari 2019 zou dan dalen. Maar door de schuldendrempel van €6200 (fiscale partners) kan ik €6200 minder als schuld aftrekken van het vermogen. Het was dus gunstiger geweest als ik de erfbelasting in 2018 had betaald. Kan ik hier nog iets aan doen?

Dit klopt, en nee, daar is helaas niets aan te doen. Bezwaar maken tegen de aanslag heeft geen zin, want het staat gewoon op die manier in de wet.

Zorgkosten

Via de gemeente hebben wij een traplift voor mijn vrouw in huis gekregen. Wij betalen hiervoor een periodieke bijdrage aan het CAK. Zijn die kosten aftrekbaar?

Nee, helaas zijn die kosten niet aftrekbaar.



Ik heb een tillift gekocht voor het in- en uitstappen van het bad. Zonder dit hulpmiddel kan ik dat niet. Ik heb de lift zelf betaald, dus ik heb geen bijdrage via de Wmo gekregen. Kan ik de afschrijvings- en onderhoudskosten aftrekken als hulpmiddelen?

Als er geen recht is op een vergoeding, mag je de kosten aftrekken onder de post specifieke zorgkosten. Dan moet je wel meer uitgaven dan de drempel hebben.



De zorgverzekeraar vergoedt bepaalde medicijnen maar gedeeltelijk. Mag ik mijn eigen bijdrage aftrekken als specifieke zorgkosten?

De wet is daar niet helemaal duidelijk over. Maar ik ga ervan uit dat de eigen bijdrage aftrekbaar is. Dat geldt alleen voor het deel dat niet onder het eigen risico valt.



De Belastingdienst wijst de aftrek van aangepast bestek als hulpmiddel af. Bestek zou geen lichaamsfunctie overnemen. Je zou denken dat 'eten' een lichaamsfunctie is. Is de afwijzing van de Belastingdienst terecht?

Het gaat er niet alleen om of een hulpmiddel een normale lichaamsfunctie overneemt. Het moet ook gaan om een hulpmiddel dat hoofdzakelijk door zieke of invalide personen wordt gebruikt. Ik vermoed dat het daar fout is gegaan. Ik denk ook dat er weinig kans is om deze zaak te winnen.



Moet je betaalde zorgkosten opvoeren op de datum van de rekening of op de datum van de betaling? De rekening was van december en de betaling was in januari.

Op de datum van de betaling.



Mijn nichtje is op 22 juli 2019 in een ziekenhuis overleden. Als zij ziek was, ging ik haar altijd verzorgen. Ik was daar al op 21 juli en ben daar ook in het ziekenhuis blijven slapen. Mag ik de kosten van vervoer en verblijf aftrekken?

Nee, daarvoor bestaat geen aftrekpost. De kosten voor ziekenbezoek zijn niet aftrekbaar, omdat jullie (waarschijnlijk) vóór de ziekte geen gezamenlijke huishouding voerde.



Mijn vrouw werd op 13 december 2018 opgenomen in een ziekenhuis vanwege een hersenbloeding. De afstand vanaf huis was voor mij 99 km. Van 4 januari 2019 tot en met 12 januari 2019 zat ze een revalidatiekliniek. Daarna heeft mijn vrouw nog het hele jaar therapie gekregen. Ik moest haar regelmatig daarnaartoe brengen. Welke kosten kan ik aftrekken?

Voor de aftrekpost ‘reizen wegens ziekenbezoek’ moet zij meer dan een maand verpleegd zijn geweest. Die termijn wordt net niet gehaald. De reiskosten hiervoor mag je dus niet aftrekken.

De reiskosten voor het volgen van therapie zijn wel aftrekbaar. Het gaat dan om de werkelijke kosten. Op de website van de Belastingdienst is daar veel informatie over te vinden.

Regelmatig ga ik met mijn moeder mee naar de dokter, ziekenhuis, tandarts, audicienwinkel, et cetera. De autokosten mag zij mij vergoeden tegen ongeveer €0,35 per km, heb ik begrepen. Maar ik ben ook haar begeleider en spreek namens haar bij de bezoeken. Deze bezoeken kosten mij veel tijd. Mag mijn moeder deze uurkosten vergoeden? En zijn die dan als ziektekosten aftrekbaar?

Dat is helaas niet mogelijk.



Ik heb een volwassen dochter met een ernstig psychiatrische aandoening. Zij gaat 3 keer per week met de trein naar de dagbesteding. Deze reiskosten worden niet vergoed. Ik heb een verwijzing van de psychiater. Zijn de reiskosten aftrekbaar als specifieke zorgkosten?

Ik denk niet dat dagbesteding onder genees- en heelkundige behandeling valt. Daarom zullen de reiskosten niet aftrekbaar zijn.



Mijn vrouw verbleef heel 2019 in een verpleeghuis en ik doe de was voor haar. Mag ik dan €300 als aftrekpost opvoeren voor kleding en beddengoed zonder bewijs?

Ja, dat mag.



Ik heb aan beide ogen een staaroperatie ondergaan. Per oog heeft dit €800 gekost. Mag ik de kosten opvoeren onder 'geneeskundige hulp'?

Ik neem aan dat er geen recht was op een vergoeding van deze kosten. Dan vallen ze onder ziektekosten (geneeskundige hulp) en mag je ze aftrekken. De totale ziektekosten moeten dan wel boven de drempel komen.



In 2019 heb ik vanwege een medische behandeling veel kilometers gereden. Gezien het aantal kilometers en het drempelbedrag kom ik in aanmerking voor aftrek vervoerskosten. Ik heb een oude auto waarvoor ik geen ANWB-kostenplaatje kan maken. Het ontbreekt mij aan kennis en informatie om de ingewikkelde berekening zelf te maken. Wat moet ik nu doen?

Bij vervoerskosten die je maakt om een arts te bezoeken, mag je uitgaan van de werkelijke autokosten. De rekenhulp van de ANWB kan daarbij helpen. Maar als de auto te oud is, heb je niets aan die tool.

De ANWB stelt op zijn website met verwijzing naar het Nibud dat je bij de kosten van zorgvervoer mag uitgaan van €0,38 per kilometer. Gegevens die afkomstig zijn van een betrouwbare organisatie als de ANWB kun je gerust opvoeren in de aangifte. Vervolgens zie je vanzelf hoe de inspecteur daarop reageert.

Een bedrag van €0,19 per km opvoeren is ook een optie. Dat zal vrijwel zeker geen problemen opleveren. Dat bedrag staat namelijk overal in de wet.

Giften

Ik doe voor 3 ANBI-organisaties vrijwilligerswerk. Van 2 van die organisaties wil ik geen vergoeding ontvangen. Deze wil ik namelijk als gift aftrekken. De 2 organisaties zijn bereid een verklaring af te geven dat zij wel een vergoeding kunnen/willen betalen. Geldt de maximale aftrek van €1700 (2019) per organisatie?

Nee. De maximale aftrek van €1700 geldt per belastingplichtige. Oppassen geblazen dus.



Ik doe sinds 2016 periodieke giften aan een vereniging. Ik heb hiervoor een overeenkomst/akte voor 5 jaar. In 2018 heb ik niets geschonken. Daarom heb ik in 2019 de schenkingen voor 2018 en 2019 gedaan. Kan ik bij de aangifte 2019 beide bedragen aftrekken?

Ja, je mag het dubbele bedrag in de aangifte 2019 opvoeren.



Zijn giften aan een ziekenhuis in Uganda aftrekbaar als ik die voor 5 jaar vastleg? Ik kon geen ANBI-nummer vinden.

Helaas niet. De instelling is geen ANBI en heeft zijn werkzaamheden niet uitgebreid tot Nederland.



Mijn giften komen bij elkaar opgeteld boven de 10% van mijn inkomen uit. Mag ik het bedrag boven die 10% aftrekken? Het gaat om giften aan culturele instellingen.

Nee, het bedrag boven de 10% van het inkomen komt niet voor aftrek in aanmerking. Het bedrag dat je wel mag aftrekken, mag je ingeval van culturele instellingen verhogen met 125%.



Mijn giften aan ANBI’s komen in totaal niet boven de aftrekdrempel voor giften. Als ik alle giften in de periode 2017-2019 bij elkaar optel, kom ik wel daarboven uit. Mag ik het totaal van die giften alsnog opvoeren in 2019?

Nee, dat is niet mogelijk. Giften zijn alleen aftrekbaar in het jaar van betaling.

Betaalde alimentatie

Ik moet alimentatie betalen aan mijn ex. In 2019 is zij verhuisd naar Noorwegen. Zij bezit de Noorse nationaliteit. Ik stort de alimentatie op haar Nederlandse bankrekening. Mag ik de betaalde alimentatie nog steeds aftrekken in box 1?

Het maakt niet uit waar de alimentatiegerechtigde woont. De alimentatiebetaler mag de alimentatie als aftrekpost opvoeren.

Voorlopige aanslag/teruggave

Stel, je hebt een voorlopige aanslag voor 2019 gehad. Wordt die dan automatisch verrekend met de definitieve aanslag?

De voorlopige aanslag wordt inderdaad automatisch verrekend na de aangifte. Dat gebeurt via de definitieve aanslag.



Elk jaar krijg ik in januari een voorlopige aanslag die nogal hoog is. Om het bedrag in box 3 te verlagen, wil ik de aanslag al in december betalen. Kan dat? En ontvang ik over het te veel betaalde bedrag belastingrente in 2020?

Nee, dat kan niet. Er worden geen aanslagen opgelegd voor jaren die nog niet zijn begonnen.

Over het te veel betaalde bedrag ontvang je geen belastingrente. Het is beter om de aanslag meer in lijn te brengen met wat je verwacht te moeten betalen of misschien zelfs iets daaronder. Je kunt de aanslag verminderen door in te loggen met je DigiD op de website van de Belastingdienst.nl

Heffingskortingen

Ik ben samen met mijn vrouw gepensioneerd. Klopt het dat de loonheffingskorting wordt toegepast op de AOW die wij beiden ontvangen en niet op mijn pensioen?

De hoofdregel is dat de loonheffingskorting op de AOW wordt toegepast en niet op de andere uitkeringen. U kunt een verzoek indienen om dat te veranderen. Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst.

Daar staat overigens dat het verstandig is de loonheffingskorting te laten toepassen bij de instantie waarvan je het hoogste loon krijgt. Dat is een advies dat ik niet zomaar zou overnemen. Dit betekent dat je gedurende het jaar netto meer loon krijgt. Maar na afloop van het jaar moet je dan meer bijbetalen. Dat staat allemaal uitgelegd in onze Belastinggids.



Ik ben alleenstaand en heb een pensioeninkomen van meer dan 1 ton. Klopt het dat ik geen algemene heffingskorting krijgt? En hoe krijg ik de 0,7% heffingskorting voor groene beleggingen?

Omdat het inkomen hoger is dan €68.507 (2019), is er inderdaad geen recht op de algemene heffingskorting.

De heffingskorting voor groene beleggingen krijg je door deze beleggingen in te vullen in box 3. Daar is een speciale vraag voor. Tot het bedrag van de vrijstelling worden die beleggingen niet meegerekend bij het vermogen. Maar er wordt wel heffingskorting over toegekend.



Mijn vrouw is 71 en heeft recht op de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. Bij de aangifte is de te betalen belasting (inclusief de volksverzekering ) €2251. Hoe verrekent de Belastingdienst die kortingen? Ik heb uitgerekend dat als zij eerst de ouderenkorting zou nemen en daarna de algemene heffingskorting, alle belastingkortingen uitbetaald worden.

De fiscus verrekent eerst de algemene heffingskorting. De ouderenkorting komt als laatste aan de beurt. Een deel daarvan wordt dus niet uitbetaald, omdat je vrouw daarvoor niet voldoende belasting betaalt. Zo staat het in de wet.

Verdelen inkomsten, aftrekposten en vermogen

Naar aanleiding van een tip in de Belastinggids heb ik in de aangifte 2019 zo met aftrekposten geschoven dat mijn vrouw een voorlopige aanslag van €45 krijgt. Tot mijn verbazing vervalt dit niet, maar moet ik dat overmaken aan de fiscus. Hoe kan dat?

Als de fiscus een voorlopige aanslag met een te betalen bedrag oplegt, werkt de aanslaggrens niet. Met schuiven kun je dit voordeel in dit geval dus niet binnenhalen.



Ik had sterk wisselende inkomens over de jaren 2017, 2018 en 2019. Ik wil graag middelen, omdat ik dan een behoorlijk bedrag kan terugvorderen. Ik heb helaas nog steeds geen definitieve aanslag over 2018.

1) Maakt een verzoek tot middelen kans van slagen op basis van voorlopige aanslagen?

2) Mijn vrouw heeft geen heffingskorting in 2018 gekregen, omdat ik over 2018 niet voldoende inkomen had. Wordt hier rekening mee gehouden bij middeling van inkomens?

1. Nee

2. Nee



Mijn vrouw en ik hebben over de belastingjaren 2017 en 2018 een ongunstige verdeling van vermogen toegepast. Voor beide jaren hebben wij al een definitieve aanslag ontvangen. Kunnen wij die nog ongedaan maken?

Het is maar zeer de vraag of dit gaat lukken, maar jullie kunnen de aangifte opnieuw indienen met een andere verdeling. Dat wordt dan aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering. De fiscus zal die afwijzen. Vervolgens kun je dan bezwaar maken en beroep aantekenen.



Ik heb samen met mijn vrouw de aangifte 2019 gedaan. Mijn vrouw had in januari 2019 een voorlopige aanslag ontvangen met de uitkomst dat ze over 2019 €1700 zou ontvangen vanwege haar lage inkomen (alleen een beetje AOW). In de aangifte staat dat ze €394 moet betalen. Hoe kan dat?

Als AOW haar enige inkomen is, hoeft ze in ieder geval niets te betalen. Ik weet niet of er ook andere zaken aan haar zijn toegedeeld in het verdeelscherm? Zo ja, dan verandert dat de uitkomst.

Het kan ook zijn dat het programma zaken uitrekent en dat er ergens een opmerking staat dat de aanslag op 0 wordt gezet als de AOW de enige inkomsten zijn. Ik zou de aanslag maar even afwachten.



Sinds juni vorig jaar woon ik met mijn partner in een gezamenlijke koopwoning. Sinds die tijd zijn wij fiscale partners. Ik heb een modaal inkomen en mijn vriendin heeft een zeer laag inkomen. Hoe kunnen wij de kosten voor de aankoop van het huis optimaal verdelen?

De inkomsten (en dus ook de kosten) van de eigen woning kunnen alleen verdeeld worden als er het hele jaar partnerschap is. Dat is bij jullie niet het geval.

Maar jullie kunnen wel kiezen voor uitbreiding naar een heel jaar partnerschap. Dan mogen alle eigenwoningposten (het saldo van inkomsten en kosten) worden verdeeld. Het maakt dan niet uit wie de kosten heeft betaald.

Waarschijnlijk is het handig om de aftrekpost voor de eigen woning bij de meestverdienende partner aan te geven.



Mijn vrouw heeft alleen AOW en doet geen aangifte. Ik heb AOW en bedrijfspensioen. Wij hebben een eigen huis en geen schulden. Ons vermogen zit ruim boven de vrijstelling in box 3. Heeft het zin om wat vermogen naar haar toe te schuiven, of moet zij dan aangifte doen?

Het zou heel goed zin kunnen dat dit zin heeft. Via de digitale aangifte kun je dat uitzoeken. Kijk eens wat er gebeurt als je samen aangifte zou doen. Je komt dan uiteindelijk in het verdeelscherm. Daar kun je schuiven met vermogen.

Door de verdeling te veranderen, kun je zien of je meer of minder belasting gaat betalen.



Ik wil het inkomen van mijn vrouw middelen. Zij heeft vorig jaar namelijk een ontslagvergoeding ontvangen. Ik heb begrepen dat je bij middeling de exacte bedragen van de belastingaanslagen moet invullen. Welke bedragen moet ik dan invullen?

Je kunt alleen middelen met het inkomen (in box 1) dat je voor je vrouw hebt aangegeven. Over jaren waarvan de aanslag al onherroepelijk vaststaat (niet binnen 6 weken bezwaar gemaakt tegen de definitieve aanslag) is dat niet meer te veranderen. Je pakt gewoon de aanslag van je vrouw en neemt daarvan het inkomen in box 1 over.