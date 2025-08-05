Geldgids Digitaal

Bij elk Geldgids verschijnt een digitale special. Hierin staan extra artikelen, unieke rekentools of handige documenten. De nummering volgt die van de papieren Geldgids. De digitale special is alleen voor leden. 2026 Nummer 5 - Rekenhulp tips voor de online nalatenschap 5/26 (pdf) Nummer 4 - Rekenhulp bereken de kosten voor je afscheid (pdf) Nummer 3 - Rekenhulp aflossingsvrije hypotheek (pdf) Nummer 1 - Rekenhulp extra inkomen (pdf) 2025 Nummer 7 - Tips sparen en beleggen (pdf) Nummer 6 - Prinsjesdag - inclusief verkiezingsprogramma’s (pdf) Nummer 5 - Fiscaal plannen (pdf) Nummer 4 - Toeslagen en basisinkomen (pdf) Nummer 3 - Box 3: bereken je werkelijke rendement (pdf) Nummer 1 - De 100 beste beleggingsfondsen (pdf) 2024 Nummer 7 - Huis verzilveren (pdf) Nummer 5 - Bereken wat je terugkrijgt in box 3 (pdf) Nummer 4 - Terugleverkosten zonnepanelen (pdf) Nummer 3 - Zo kies je een hypotheek (pdf) Nummer 1 - De 100 beste beleggingsfondsen (pdf) Ga terug naar Geldgids.nu