Groen en fiscaal voordelig

Groen beleggen en sparen

Zorgen voor klimaat levert fiscaal voordeel op. Voor groenfondsen geldt een vermogensvrijstelling van €61.215 per persoon en daarnaast een heffingskorting van 0,7%. Iets om voor de jaarwisseling nog te overwegen. Deze extra vrijstelling geldt niet voor toeslagen.

Fiscaal gunstig voor kinderen

Groen beleggen en groen sparen is vooral fiscaal interessant voor vermogende ouders met kinderen. Minderjarigen hebben namelijk een aparte vrijstelling voor groenfondsen, blijkt uit onderzoek van de Geldgids. Het kind moet apart aangifte doen als het een groenfonds op zijn naam heeft. Dat houdt ook in dat het kind zelf profiteert van de fiscale voordelen. Als de ouders hun vrijstelling van €122.430 hebben volgemaakt, kunnen zij dus gebruikmaken van de vrijstelling per kind.

Beleggen

Beleggingen worden in 2023 met bijna 2% belast. Dat maakt beleggen in groenfondsen extra interessant. ASN Groenprojectenfonds en Triodos Groenfonds hadden in de eerste 9 maanden van dit jaar veel last van de stijgende rente, maar dat effect lijkt nu grotendeels uitgewoed. Groenfonds Regionaal Duurzaam valt ook onder groenfondsen, maar is niet beursgenoteerd. Lees meer over groen beleggen.

Sparen weer mogelijk

Spaarders hebben een ruime keuze. Zowel ING, Rabobank en ABN Amro bieden groene spaarrekeningen of deposito’s aan. Anders dan bij beleggen is bij sparen het rendement nauwelijks belast, zodat je het hier vooral moet hebben van de 0,7% heffingskorting en het rendement. Lees meer over duurzaam en groen sparen.

Eindejaarstips

Wie vooruitkijkt en tijdig handelt, kan zichzelf een plezier doen. Kom voor de jaarwisseling in actie. Bekijk onze eindejaarstips.