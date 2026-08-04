ING maakt aflossingsvrije hypotheek veel duurder

Hogere maandlasten

Iemand met een aflossingsvrije hypotheek van €200.000 betaalt daardoor bij ING flink meer aan rente dan iemand met een annuïtaire hypotheek. Aan het begin van dit jaar was die opslag €500 per jaar en inmiddels is dat opgelopen naar €1120 per jaar.

Veel banken willen aflossingsvrije hypotheken ontmoedigen, mede onder druk van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB). Wie gaat verhuizen of de hypotheek wil oversluiten, kan bij de meeste banken niet meer dan €150.000 aflossingsvrij aanhouden.

Wat kun je doen?

Dat raakt honkvaste huiseigenaren niet. Op het moment dat zij de hypotheekrente opnieuw moeten vastzetten, merken ze de opslag wel. Je kunt de hogere rente ontlopen, als je de hypotheek omzet naar annuïtaire aflossing in 30 jaar. Dan ga je wel meer betalen, gemiddeld €500 per maand over de hele looptijd bij een hypotheek van €200.000. Veel huiseigenaren zullen zich daardoor klem gezet voelen.

Wat doen andere banken?

Bij andere banken is deze opslag ook gestegen, meestal naar 0,4% of 0,45%. Uit onderstaande tabel blijkt dat de verschillen tussen banken groot zijn. Triodos en Bunq rekenen een lage opslag voor aflossingsvrije hypotheken. Wie bij die banken voor een langere looptijd kiest dan 10 jaar vast, gaat wel een hogere opslag betalen. Die kan oplopen tot 0,3% bij Bunq en 0,35% bij Triodos.

Aflossingsvrij: renteopslag bij grootste banken

jan-26 aug-26 ING 0,25% 0,53% Rabobank 0,30% 0,45% ABN Amro 0,35% 0,45% ASN 0,40% 0,45% Obvion 0,30% 0,45% Florius 0,35% 0,35% NN 0,25% 0,40% NIBC 0,30% 0,40% Triodos 0,20% 0,25% Bunq 0,05% 0,15%

Bron: Geldgids Consumentenbond