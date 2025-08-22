Jongeren te zwaar benadeeld door kanker

Schade inhalen

Jongere kankerpatiënten willen graag na hun ziekte de schade inhalen en een leven opbouwen. In de meeste gevallen moeten zij tot 10 jaar na de genezing bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering hun ziekte melden. Je hebt zo’n verzekering vaak nodig bij het kopen van een woning. Wie in de vragenlijst melding maakt van zo’n ziekte, betaalt vaak een veel hogere premie. Op de website van het Verbond van Verzekeraars staat uitleg over de berekening van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering.

Recht om vergeten te worden

Na 10 jaar begint de schone-lei-regeling en mogen ex-patiënten de kanker onvermeld laten. Voor sommige kankersoorten geldt een kortere termijn voordat de schone-lei-regeling ingaat. In andere Europese landen – zoals Frankrijk en Spanje – is die termijn voor alle kankersoorten al verkort naar 5 jaar.

In andere landen strekt het zogenoemde ‘recht om vergeten te worden’ zich ook uit over een bredere groep verzekeringen, zoals voor arbeidsongeschiktheid. Die verzekering valt in Nederland niet onder de schone-lei-regeling, hoewel er in 2027 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zelfstandige ondernemers zonder personeel.

Oplossingen

Er zijn manieren om onder de verplichting van een overlijdensrisicoverzekering uit te komen. Je hebt zo’n verzekering niet nodig als je een woning koopt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) of als je genoeg eigen geld hebt en de hypotheek kunt beperken tot 80% of 90% van de woningwaarde.