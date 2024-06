Maak bezwaar tegen aanslag 2023 met vermogen

Tussenoplossing

De gewraakte tussenoplossing was een apart gemiddelde voor bank- en spaartegoeden (0,92% in 2023) en overige bezittingen (6,17% in 2023). Het fictieve percentage voor bank- en spaartegoeden benadert volgens de Hoge Raad wel het echte rendement, maar het percentage voor de overige bezittingen niet. Betekent dat dat je geen herziening kunt aanvragen van de vermogensheffing als je alleen bank- en spaartegoeden had?

Nee, want de Hoge Raad zegt ook: het Europese recht is geschonden als er een verschil is tussen het fictieve en het werkelijke rendement. ‘Het maakt niet uit hoe groot het verschil is.’ Kortom: als je in 2023 minder dan 0,92% rendement haalde over bank- en spaartegoeden, kun je toch een herziening vragen. Voor 2021 en 2022 geldt dat niet: toen was het fictieve rendement nihil.

Definitieve aanslag

Ondertussen legt de Belastingdienst voor 2023 definitieve aanslagen op aan belastingplichtigen met alleen bank- en spaartegoeden. Zij moeten binnen 6 weken na de datum van de aanslag bezwaar maken, als zij willen profiteren van de jongste uitspraak van de Hoge Raad. Fiscale partners moeten dat 2 keer doen.

Het kan tegenvallen wat zo’n herziening oplevert. De Hoge Raad vindt dat bij de herberekening van de vermogensheffing op basis van het werkelijke rendement de vrijstelling in box 3 buiten beschouwing blijft. Die vrijstelling is €57.000 en voor fiscale partners het dubbele.

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld: een echtpaar had €250.000 op de gezamenlijke bank- en spaarrekeningen staan op 1 januari 2023. Bij een fictief rendement van 0,92% levert dat €2300 op. Na aftrek van €114.000 aan vrijstellingen resteert €1250 belastbaar vermogen. Tegen 32% belasting is dat €400.

Het echtpaar heeft in de praktijk minder rendement gehaald, want het geld stond deels op een bankrekening en is in de loop van 2023 deels gebruikt voor een verbouwing. Hun werkelijke rendement was 0,5%. Dat is €1250, dus na herberekening is de aanslag even hoog.

Denk goed na voordat je in actie komt, zeker als je van plan bent een belastingadviseur in te schakelen om deze klus te klaren. Als er al een voordeel te behalen valt, ben je dat dubbel en dwars kwijt aan de rekening van deze adviseur.