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Neem een fiets van de zaak

Sommige werknemers kunnen van hun baas een fiets van de zaak krĳgen. Daarvoor wordt jaarlĳks 7% van de aanschafwaarde bĳ hun loon opgeteld en belast.

Gepubliceerd op:12 mei 2023

Woon-werkverkeer

De werknemer heeft op de dagen dat hĳ met de fiets van de zaak naar het werk komt geen recht op een kilometervergoeding. Je hoeft niet elke dag te fietsen. Je mag af en toe ook met de auto of openbaar vervoer komen. Op die dagen mag de werkgever wel een kilometer- of reisvergoeding geven.

De regels over vergoeding van dit gemengde woon-werkverkeer zĳn versoepeld, zodat de werkgever nu geen administratie meer hoeft bĳ te houden. De werkgever kan over de vergoeding gewoon individuele afspraken maken met de fietsers van de zaak. Bĳvoorbeeld dat de werknemer gemiddeld zoveel dagen per week op de fiets komt en de andere dagen met de auto of openbaar vervoer. Incidentele afwĳkingen zĳn toegestaan, zodat je niet door de regen hoeft te fietsen.

Deze tip komt uit de Geldgids van april/mei 2023.