Ontcijfer cryptische afschrijvingen

Adyen en Mollie

Veel bedrijven gebruiken deze betaaldienstverleners om hun online betalingen uit te voeren. Adyen en Mollie zijn in Nederland de grootste.

Soms staat op je afschrift niet duidelijk vermeld welk bedrijf de afschrijving deed. Zeker als de verkoper uitsluitend een afkorting of code bij de betaling gebruikt.

Op zoek naar de herkomst van een afschrijving? Bijna alle betaaldienstverleners hebben op hun site een handig formulier waarmee je dat eenvoudig achterhaalt. We zetten de belangrijkste op een rij.

Deze tip komt uit Geldgids 4 die 1 juni verschijnt.