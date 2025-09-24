Prompt - AI als coach

Laat je coachen door AI en gebruik onderstaande prompt. Die is vergelijkbaar met de prompt die Daniël van My Life, By AI gebruikt om zijn leven op verschillende terreinen te verbeteren.

‘Jouw missie is om me te helpen mijn leven te transformeren op meerdere gebieden: [bijv. gezondheid, fitness, mentaliteit, productiviteit en financiële onafhankelijkheid]. Gedraag je als een [bijv. meelevende maar gedisciplineerde] coach. Je helpt me bij het plannen en uitvoeren van wekelijkse routines op het gebied van [bijv. eten, lichaamsbeweging en gewoonten]. Je anticipeert op mentale weerstand en helpt me die vriendelijk maar vastberaden te overwinnen.’

Prompt - Analyseer het aanbod

Je kunt deze prompt gebruiken om een keuze te maken uit een breed aanbod van een leverancier, bijvoorbeeld bij het huren van een laptop voor school of een huurauto. Geef je AI-assistent de link naar de juiste pagina met het aanbod, of kopieer en plak het aanbod van de pagina.

‘Vergelijk de verschillende opties. Maak een overzicht van de kosten [bijv. per maand/jaar]. Kom daarnaast met suggesties om een betere vergelijking te maken.’

Tip: voeg aan het eind van je prompt toe: ‘Voordat je reageert, stel alsjeblieft aanvullende vragen die helpen het beste antwoord te geven.’

Prompt - Inschatten van aftrekpost

Laat AI je helpen bij het inschatten van aftrekposten.

‘Ik heb in 2025 [bijv. € 2000] aan zorgkosten, een bruto-inkomen van [bijv. € 55.000] en [wel/geen] geen fiscale partner. Hoeveel krijg ik terug? Raadpleeg de actuele informatie op belastingdienst.nl'

Let op: AI is geen fiscaal adviseur. Controleer de informatie die je krijgt altijd nog zelf.

Prompt - Hulp bij de keuze van een verzekering

AI helpt je bij het maken van een eerste keuze uit een breed aanbod op basis van je persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een verzekeringen.

‘Ik ben een woningeigenaar van [00] jaar in [stad] (postcode 0000 XX) en heb een inboedel met een waarde van ongeveer [bedrag in €]. Ik zoek een inboedelverzekering met goede voorwaarden en een laag eigen risico. Neem de rol aan van een onafhankelijke verzekeringsadviseur.’

Prompt - AI als extra paar ogen

AI kan grote documenten snel analyseren en samenvatten. Bijvoorbeeld je arbeidsvoorwaarden, een contract van je internetaanbieder of een (geanonimiseerd) testament.

‘Dit is de tekst van mijn CAO. Ik ben [leeftijd] jaar, jaar en werk sinds [jaartal] bij de onderneming. Maak een overzicht van de regelingen/voorwaarden waar ik gebruik van kan maken.’

‘Dit is mijn testament, beoordeel de inhoud. Zijn er specifieke clausules of aandachtspunten waar ik extra op moet letten?’

‘Dit zijn mijn hypotheekvoorwaarden, zet de voor mij belangrijkste bepalingen op een rij.’

‘Dit zijn de voorwaarden van mijn internetabonnement. Waar moet ik rekening mee houden bij het opzeggen van mijn contract?’

Prompt - Hulp bij online winkelen

‘Ik wil bij deze online winkel [url] een aankoop doen, beoordeel of deze website betrouwbaar is. Verzamel en beoordeel daarnaast de goede en slechte ervaringen van klanten die in de laatste [aantal] maanden bij deze website een aankoop deden.’

‘Ik wil de [naam product] kopen. Zet de belangrijkste voor- en nadelen van het product op een rij.’

Prompt - Start van een persoonlijk financieel plan

‘Ik wil een persoonlijk financieel plan opstellen. Gebruik hiervoor een gestructureerde aanpak en stel me vragen over mijn huidige financiële situatie, doelen en voorkeuren. Houd rekening met de volgende onderdelen:

Inkomsten en uitgaven

Schulden en verplichtingen

Vermogen, zoals spaargeld, beleggingen, eigen woning en pensioen

Kortetermijndoelen, zoals vakantie, verbouwing en financiële buffer

Langetermijndoelen, zoals eerder stoppen met werken, een woning kopen en pensioen

Risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden, en verzekeringen’

Prompt - Second opinion beleggingen

Gebruik AI voor een kritische blik op je spaargeld en beleggingen.

‘Ik spaar nu tegen een rente van [percentage] per jaar, vind voor mij alternatieve spaarrekeningen in [Nederland/Europa]. Start met de rekeningen waarbij het bedrag vrij opneembaar is, maar laat ook andere rekeningen zien.’

‘Vind indexfondsen die goed gespreid in Europese aandelen beleggen, met lage kosten, die het dividend herinvesteren. Verzamel alleen de fondsen waarin ik als Nederlander kan beleggen. Zet de uitkomsten in een rapport waarin je elk indexfonds kort toelicht.’

‘Ik beleg in beleggingsfondsen [naam beleggingsfonds] en [naam beleggingsfonds]. Zet per fonds drie alternatieven op een rij met lagere kosten en een vergelijkbaar rendement over 3, 5 en 10 jaar.’

‘Ik beleg in beleggingsfonds [naam beleggingsfonds] en [naam beleggingsfonds]. Laat mij zien of dit fonds erin slaagt zijn benchmark te verslaan over diverse jaren. Zet de rendementen ook af tegen de [naam index].’

Let op: gebruik AI alleen als extra paar ogen. Deze toepassing is geen vervanging van een professioneel adviseur. Houd er rekening mee dat AI-assistenten soms ‘hallucineren’ en ongefundeerde of verzonnen resultaten produceren. Controleer altijd bij de bron of de informatie klopt en wees alert op stellige beweringen zonder nuance of bronvermelding.