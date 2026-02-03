Reactie gemeente Amersfoort

Gestelde vragen aan gemeente Amersfoort:

Zijn de verkoopprijzen uit 2019 bekend bij de gemeente?

Zo nee: er is op basis van de bouwsommen uit de vergunningaanvragen toch een veel realistischere WOZ-waarde te destilleren?

Hoe kan het dat deze appartementen 6 jaar lang ‘buiten schot blijven’?

Volgens de uitgangspunten van de WOZ betalen deze burgers al 6 jaar lang veel te weinig belasting. Wat is daarop uw reactie?

Antwoord gemeente Amersfoort:

‘Nog los van het gegeven dat we in de regel niet op afzonderlijke casussen reageren, is het traject rond deze vergunning van zes jaar geleden niet volledig te reconstrueren. We kunnen wel melden dat hier om vijf unieke objecten gaat, die zijn ontstaan na splitsing van een voormalig winkel-/kantoorpand. In dergelijke gevallen, bij objecten die nog niet eerder zijn verkocht, kan het voorkomen dat er een gebrek is aan goed vergelijkbare referenties. Wat kan leiden tot een te laag vastgestelde waarde. Dat komt aan het licht als een object te koop komt te staan.

Als de WOZ-waarde te laag wordt vastgesteld, zal de belasting waarbij de WOZ-waarde de grondslag is lager zijn dan dat hij had moeten zijn. Onze ervaring en inschatting is dat een WOZ-waardebepaling op basis van bouwkosten, niet tot een nauwkeuriger resultaat leidt. De uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken (artikel 4) schrijft bovendien voor dat we de waarde op gerealiseerde verkopen moeten baseren.’

Gestelde vraag: Volgens de Waarderingskamer zijn er in Amersfoort dit jaar 1970 bezwaren binnengekomen. Hoeveel zijn daarvan gehonoreerd en heeft de gemeente daarop ook een correctie doorgevoerd bij de referentiewoningen. Zo nee, aanvaardt Amersfoort daarmee dat er ongelijke belastingdruk in gelijke gevallen ontstaat?

Antwoord gemeente Amersfoort:

‘Van de 1970 bezwaren zijn er 367 gehonoreerd; 0,48% van het totaal aantal beschikte woningen. Het grootste gedeelte wordt verlaagd vanwege interne of externe omstandigheden waarvan Gemeente Amersfoort niet op de hoogte is, zoals bijvoorbeeld gedateerdheid van de voorzieningen of achterstallig onderhoud. Als een bezwaar gegrond blijkt door interne of externe omstandigheden, vindt bij dat betreffende object een correctie plaats. Die correctie op de secundaire kenmerken blijft intact, totdat blijkt dat de situatie is veranderd.

Ieder jaar wordt 20% van de woningeigenaren aangeschreven om eventuele wijzigingen aan de woning door te geven, zodat het bestand jaarlijks geüpdatet kan worden. De referentiewoningen (verkopen) worden gecontroleerd zodra deze op de markt komen. Er wordt dan bekeken of wat wij in het systeem hebben staan m.b.t. deze woning, overeenkomt met wat er wordt aangeboden.’