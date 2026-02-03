Reactie gemeente Den Haag:

‘We snappen dat de verschillen in WOZ-waarde in dezelfde buurt vragen oproepen. De taxaties worden echter zorgvuldig uitgevoerd en onderbouwd. Diverse ontwikkelingen kunnen bijdragen aan (sterke) veranderingen in waarderingen. De waardestijgingen en -dalingen van de genoemde panden aan de xx-laan zijn verklaarbaar door factoren zoals:

Verbouwingen en uitbreidingen (bijvoorbeeld vergroting van woonoppervlak en renovaties);

Correcties in administratie (zoals herberekening van oppervlakte na bezwaren, of correcties van vastgoedgegevens naar aanleiding van aanbod bij verkoop);

Marktontwikkelingen en koopsommen die aansluiten bij gerealiseerde transacties.

De kwaliteit van de WOZ-waardering borgen wij in Den Haag door continu te investeren in de ontwikkeling van onze WOZ-organisatie (datakwaliteit, systemen en personeel). We hebben ervaren en gecertificeerde WOZ-taxateurs in dienst die specifieke wijken krijgen toegewezen. Door deze specialisatie zijn ze goed op de hoogte van de lokale prijsontwikkelingen en kenmerken van buurten in Den Haag.

Bij het waarderen van woningen controleren de taxateurs of de WOZ-waarden aansluiten op het marktniveau en of de waardeverhoudingen tussen vergelijkbare woningen correct zijn. Ze letten erop of verschillen in objectkenmerken, zoals onderhoudsstaat, een dakkapel, een aanbouw of kavelgrootte, voldoende tot uitdrukking komen in de onderlinge waardeverhoudingen tussen vergelijkbare woningen, zodat de uiteindelijke WOZ-waarde een correcte afspiegeling is van de marktwaarde.’