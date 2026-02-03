Reactie gemeente Gooise Meren:

‘In de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) dient de waarde te worden bepaald op de waarde in het economische verkeer. Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt aangesloten bij het begrip marktwaarde: het geschatte bedrag waarvoor het object op de waardepeildatum zou kunnen worden overgedragen door een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de partijen voldoende geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld.

Dat een koper een hoge(re) prijs voor een woning betaalt, omdat hij/zij deze graag wil hebben, is geen omstandigheid die maakt dat de prijs die is betaald niet marktconform is. Het is namelijk juist een eigenschap van de markt dat de ene koper bereid is meer te betalen dan een andere potentiële koper.

Aan het Majellapark in Bussum staan vier complexen met in totaal 43 appartementen waarvan 1 appartement 288 m2 meet en de overige 143-146 m2 meten, gebouwd tussen 1996 en 1998. Er wordt specifiek ingegaan op 1 complex van deze vier en er wordt geheel voorbijgegaan aan de andere 3 complexen.

Sinds 2014 zijn van die 43 appartementen 39 verkocht, waaronder sommige in die tien jaar tijd zelfs 2 keer. Bij gebleken verschillen tussen appartementen worden deze nagemeten aan de hand van de plattegronden van de verkoopadvertenties en onze eigen informatie en in de gemeentelijke administratie verwerkt. In de waardebepaling zijn de verschillen tussen de appartementen en de vergelijkbare, verkochte appartementen betrokken (zoals o.a. ligging, bouwjaar, kwaliteit en gebruiksoppervlakte).

Als een appartement na aankoop wordt verbouwd, mag de gemeente deze verbouwingkosten voor een deel mee waarderen. Elk jaar wordt de WOZ-waarde door een gemeente onafhankelijk van het vorige jaar opnieuw bepaald aan de hand van de verkoopcijfers die rond de betreffende waardepeildatum zijn gerealiseerd. Het percentage gehonoreerd is 45%. In alle gevallen zijn er primaire of secundaire objectkenmerken gecorrigeerd bij het object zelf of, indien nodig, bij het referentieobject.’