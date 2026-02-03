Reactie gemeente Rheden:

‘Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om elk jaar alle woningen opnieuw te waarderen. De gemeente Rheden kent 23.926 objecten die elk jaar weer gewaardeerd moeten worden. Dat zijn woningen, maar ook winkels en bedrijven. In totaal heeft 5% van de eigenaren (1078 woningen) een bezwaar ingediend, daarvan is minder dan de helft (45,1%) gegrond verklaard.

Voor de waardering wordt een model gebruikt dat kijkt naar verkoopcijfers in de buurt. Een taxateur controleert daarna de uitkomst. Een WOZ-waarde blijft altijd een inschatting. Hierdoor kunnen er soms verschillen ontstaan tussen vergelijkbare woningen. Een deel van deze verschillen hoort bij modelmatige waarderingen en komt landelijk voor. Een verschil in WOZ-waarde betekent daarom niet automatisch dat de waardering onjuist is.

De werkwijze wordt elk jaar gecontroleerd door de Waarderingskamer. Dit is de landelijke toezichthouder. De beoordeling is bij ons voldoende. Tegelijk blijft het proces continu in ontwikkeling. Er wordt ieder jaar gewerkt aan verdere verbetering.

Toegankelijke dienstverlening voor inwoners is een belangrijk onderdeel van het werk. Inwoners kunnen eenvoudig een vraag stellen over hun WOZ-waarde en ontvangen binnen vijf werkdagen een reactie. Wie het niet eens is met de waarde kan een verzoek tot heronderzoek indienen. Dit is laagdrempeliger dan een formeel bezwaar. Na elke ronde wordt gekeken naar alle vragen en bezwaren. Met als doel om te bepalen waar extra aandacht nodig is en om het proces verder te verbeteren.

Er zijn ook onderzoeken die een breder beeld geven van het WOZ-systeem. De Waarderingskamer onderzoekt regelmatig hoe Nederlanders de WOZ ervaren. Daarnaast laten internationale onderzoeken zien dat Nederland goed scoort vergeleken met andere landen. Deze onderzoeken laten zien dat het systeem als geheel betrouwbaar werkt, ook al kan een individuele waardering soms vragen oproepen.

Het artikel schetst een kritisch beeld. Dat is begrijpelijk. Tegelijk is het belangrijk dat lezers ook het volledige beeld zien. Namelijk de wettelijke regels, het toezicht, de verbeteringen die worden doorgevoerd en de nationale en internationale onderzoeken die laten zien hoe het systeem in bredere zin functioneert.’

