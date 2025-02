Reacties erfrechtplanners

Tijdens gratis bijeenkomsten beloven erfrechtspecialisten een flinke besparing in de erfbelasting. Maar voor het advies betaal je vaak veel meer dan bij de notaris en het levert niet altijd het beloofde voordeel op.

In het artikel vertellen twee gedupeerden over hun ervaring. We gaven Erfrechtplan en Erfrechtplanning de kans om hierop te reageren. Een korte reactie is geplaatst in het artikel. Hieronder staan de uitgebreide versies, waarbij we alleen de eerste reactie hebben ingekort tot de essentie.

Reactie Erfrechtplan

‘Graag willen wij de context van onze dienstverlening verduidelijken. Onze klanten maken eerst kennis met ons tijdens een vrijblijvende lezing waarvoor men zich via advertenties in de media kan aanmelden. Na deze lezing kunnen geïnteresseerden via een evaluatieformulier een kosteloos en vrijblijvend gesprek aan huis aanvragen.

(…) Tijdens het vrijblijvende gesprek brengen we de persoonlijke situatie in kaart en analyseren we of een (nieuw) testament of levenstestament wenselijk is. (…) Na deze analyse heeft de klant twee keuzes: zelf een notaris benaderen of gebruik maken van onze begeleiding naar een notaris. Alleen in dat laatste geval wordt een opdracht tot dienstverlening getekend. (…)

Wij betreuren het dat er onduidelijkheid is ontstaan over de kosten van onze dienstverlening. Het is onze standaardprocedure om alle voorwaarden, inclusief kosten, duidelijk met onze klanten te bespreken.

Deze werkwijze hanteren wij bij al onze klanten. Van enige druk om direct te tekenen kan en mag geen sprake zijn. Dat past niet bij onze dienstverlening die juist gericht is op zorgvuldig maatwerk en een weloverwogen keuze door de klant.

(...) In de zeldzame gevallen dat een klant na ondertekening alsnog afziet van de dienstverlening, brengen wij alleen de gemaakte kosten in rekening voor de werkzaamheden waarvoor de klant ons opdracht heeft gegeven. In de casus die u aangeeft, zijn dus ook daadwerkelijk kosten gemaakt.’

Reactie Erfrechtplanning

‘Wij hebben kennisgenomen van de klacht die u in uw artikel beschrijft en willen graag een reactie geven op de gang van zaken.

Bij Erfrechtplanning hanteren wij als strikt beleid dat een gesprek altijd kosteloos en vrijblijvend is. Pas wanneer een cliënt een opdrachtbevestiging ondertekent, worden er werkzaamheden verricht en kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Dit kan altijd pas na expliciete goedkeuring door de cliënt.

Als in dit geval een factuur is verstuurd zonder een ondertekende opdracht, dan betreuren wij dit zeer en bieden wij hiervoor onze oprechte excuses aan. Uiteraard zullen wij de betreffende factuur crediteren als blijkt dat wij geen ondertekende opdrachtbevestiging kunnen overleggen. Wij zullen dan ook intern onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Wij hechten veel waarde aan transparantie en duidelijke communicatie richting onze cliënten. Mocht mevrouw Julia verdere vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij open voor een gesprek om dit te verduidelijken en op te lossen.’