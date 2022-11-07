Vooruitbetalen van de hypotheekrente

Vooruitbetalen van de hypotheekrente kan gunstig zijn. Veel banken staan het niet toe, blijkt uit een inventarisatie van onze hypotheekadviesdienst Frits. Heb je een hypotheek bij ASN Bank, ASR, BLG Wonen, Munt Hypotheken of NIBC dan mag je de rente wel vooruitbetalen voor maximaal de eerste 6 maanden van 2023.

Veel andere geldverstrekkers werken hier niet aan mee. ASN Bank staat het dit jaar voor de laatste keer toe. Ook BLG Wonen overweegt na 2022 te stoppen met deze mogelijkheid.

Wanneer voordeel

Het vooruitbetalen van de rente op je hypotheek kan aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld als je volgend jaar in een lager belastingtarief valt, omdat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of minder gaat verdienen.

Huiseigenaren met een kleine hypotheek hebben nu soms geen renteaftrek, omdat de betaalde rente niet uitkomt boven het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Bij de aangifte over 2022 is dat 0,45% van de WOZ met peildatum 1 januari 2021.

Vooruitbetalen van rente kan dan helpen. Stel: de woning is €300.000 en het eigenwoningforfait €1350. Je hebt €80.000 hypotheek tegen 1,7% rente (= €1360). Dan heb je maar €10 renteaftrek. Betaal je 6 maanden uit 2023 vooruit, dan kun je €690 aan rente aftrekken.

Verkoop je beleggingen voor dit doel dan levert dit ook nog een beetje voordeel op. De opname verlaagt wat je in box 3 moet betalen aan vermogensheffing over je vermogen boven de vrijstelling.

Betaal precies genoeg

Vooruitbetalen vergt wel wat voorbereiding. Je moet de vooruitbetaling vooraf met de bank overeenkomen. De schriftelijke bevestiging heb je ook nodig om in de aangifte aan te tonen dat het om vooruitbetaalde rente gaat en niet een extra aflossing. Ook de storting zelf vraagt aandacht.

De Belastingdienst staat aftrek van vooruitbetaalde hypotheekrente toe voor de eerste 6 maanden van het jaar. Over de periode tot en met 30 juni 2023. Betaal niet meer, dan wordt de aftrek namelijk alsnog beperkt tot de rente die je tot 31 december van dit jaar verschuldigd was.

Om te profiteren van de aftrek ‘geen of kleine woningschuld’ kun je vooruitbetalen niet gebruiken. Je moet de rente en kosten voor de berekening van de aftrek namelijk toerekenen aan het jaar waarover je de rente betaalt.