Voorwaarden

De vergoedingen moeten wel samenhangen met thuiswerken. Denk aan een vergoeding voor gas en elektriciteit, koffie, wc-papier en internet. Werkgevers mogen een onbelaste vergoeding geven van €2 voor elke dag die ze geheel of gedeeltelijk thuiswerken. De thuiswerkvergoeding wordt een nieuwe gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR). Dat houdt in dat de vergoeding niet ten koste gaat van de ruimte in de werkkostenregeling (WKR) van je werkgever, die mogelijk al voor andere vergoedingen wordt gebruikt.

Uitzondering

Er is een uitzondering: krijg je een thuiswerkvergoeding, dan mag de werkgever geen onbelaste reiskostenvergoeding geven voor woon-werkverkeer op diezelfde dag. Iets om rekening mee te houden als je bijvoorbeeld in de ochtenden thuiswerkt en in de middag op kantoor. Wel mag de thuiswerkvergoeding samengaan met de vergoeding voor andere reizen, bijvoorbeeld naar een klant.