Valkuilen bij spaarpunten en koopzegels

Etos

Het bestaande spaarprogramma van Etos is beëindigd. Tot 25 mei 2023 kreeg je punten bij iedere euro die je bij Etos besteedde. Deze punten vervallen na 25 juni. Je kunt je punten delen met iemand anders tot en met 16 juni 2023. Houd er rekening mee dat deze punten ook komen te vervallen op 25 juni 2023.

Airmiles

De geldigheidsduur van Airmiles is minder geworden. Sinds 20 februari 2023 kun je Airmiles nog maar 2 jaar bewaren. Airmiles uitgegeven vóór 20 februari 2023 zijn nog 5 jaar geldig. Je wordt wel per e-mail gewaarschuwd voor het verlopen van de punten. Je kunt Airmiles sparen bij Albert Heijn, Etos, Praxis, Shell, Essent en na aanmelding bij Booking.com en Mastercard.

Hema

De punten die je opbouwt met de Hema-pas vervallen sneller. De punten van 2023 zijn geldig tot en met 28 januari 2024. Je kunt je punten tot eind 2023 inruilen voor een voucher, die blijft na aankoop 6 maanden geldig.

Koopzegels

Koopzegels bij de dagelijkse boodschappen kunnen een extra spaarpotje zijn. Houd er rekening mee dat de supermarkt spaarzegels uitgeeft om trouwe klanten te belonen. Je moet het niet doen als een andere supermarkt in de buurt goedkoper is.

Albert Heijn

De zegels kosten €0,10 per stuk. Je kunt een zegel kopen voor iedere euro die je besteedt. Voor een vol digitaal spaarboekje met 490 zegels (€49) ontvang je €52 euro. Dat is dus €3 euro winst, oftewel 6% rente per boekje. Voor €12 per jaar kun je Albert Heijn Premium krijgen, met dubbele koopzegels en Airmiles. Bij elke euro die je besteedt, koop je dan 2 koopzegels voor €0,20. Premium geeft verder onder andere 10% korting op biologische producten, tenzij het product al in de aanbieding is.

De zegels kosten €0,10 per stuk. Je kunt een zegel kopen voor iedere euro die je besteedt. Voor een vol digitaal spaarboekje met 490 zegels (€49) ontvang je €52 euro. Dat is dus €3 euro winst, oftewel 6% rente per boekje. Voor €12 per jaar kun je Albert Heijn Premium krijgen, met dubbele koopzegels en Airmiles. Bij elke euro die je besteedt, koop je dan 2 koopzegels voor €0,20. Premium geeft verder onder andere 10% korting op biologische producten, tenzij het product al in de aanbieding is. Coop

Bij de Coop kosten de Coopzegels €0,05 bij iedere €0,50 aan boodschappen. Een volle spaarkaart heb je bij 500 zegels. Dit heeft in totaal €25 gekost en levert €26 op als je het spaarboekje inlevert. Dit is een rendement van 4%.

Jumbo

Je koopt een zegel voor €0,10 bij iedere euro aan boodschappen. In een spaarboekje zitten 10 spaarkaarten van elk 25 zegels. Daarvoor ontvang je €26. Dat is €1 winst, ofwel 4% per boekje. Bij het inleveren van losse koopzegels wordt alleen het aankoopbedrag terugbetaald. Je ontvangt dan dus geen rente.

Plus

Bij Plus kosten de koopzegels €0,02 per stuk en heb je na 200 zegels het boekje vol. Je inleg van €4 levert €6 op, ofwel 50% per boekje. Losse Pluspunten of spaarkaarten met minder dan 200 Pluspunten zijn niet inwisselbaar.

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