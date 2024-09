Wat is een droge huid?

Je huid beschermt je lichaam tegen schadelijke invloeden van buitenaf, zoals bacteriën, chemische stoffen, schimmels, kou en zonlicht. Deze barrière bestaat uit een laag huidcellen (de hoornlaag), die door huidvetten (lipiden) bijeen worden gehouden. Via de huid verlies je water, in de vorm van zweet en waterdamp. En dat is jammer, want water houdt de huid soepel. Als je te weinig huidvetten hebt, kan de huid dit water onvoldoende vasthouden en droogt hij uit.

Een droge huid is gevoelig, schilferig, ruw en snel geïrriteerd. Dat kan zorgen voor jeuk, pijn, rode plekken en kloven. Soms kan een droge huid overgaan in eczeem of ervoor zorgen dat andere huidaandoeningen verergeren.

Hoe kom je aan een droge huid?

Veel wassen, vooral met zeepproducten, is vaak de belangrijkste oorzaak. De huidvetten lossen daarbij als het ware op. Vooral bij je handen komt het veel voor, want die was je relatief vaak. Ook het klimaat is van invloed, zowel binnen als buiten. In de winter kun je een droge huid krijgen van de centrale verwarming, droge vrieskou en gure wind. In de zomer kan de zon je huid uitdrogen. Als je ouder wordt, kun je extra last hebben van een ruwe of droge huid. Dit komt waarschijnlijk doordat het natuurlijke herstelvermogen van de huid afneemt.

Wat kun je zelf doen?

Allereerst minder lang douchen of in bad gaan. Gebruik zo min mogelijk ontvettende zeep en shampoo. Een pH-neutrale variant of een bad- of doucheolie is beter voor je huid. Droog de huid na je bad of douche niet te stevig af. Dep hem liever droog. Verder is het belangrijk om je huid zoveel mogelijk te beschermen tegen de invloeden van kou en zon. Doe bijvoorbeeld de verwarming niet te hoog en zet zo nodig een luchtbevochtiger in huis. Ook is het verstandig niet te lang in de zon te liggen en handschoenen te dragen bij huishoudelijke werkzaamheden.

Welke zelfzorgmiddelen kun je het best gebruiken?

Het lijkt logisch om bij een droge huid een ‘vochtinbrengende’ crème te gebruiken. Maar het is de vraag of crèmes het vochtgehalte van de huid langdurig kunnen herstellen. Het vocht dat snel de huid intrekt, verdampt namelijk ook weer snel. Het is waarschijnlijk effectiever om de huid zijn eigen vocht vast te laten houden door een vette crème of zalf te gebruiken. Het is niet nodig om veel geld uit te geven aan exclusieve merkproducten als je een droge huid hebt. Eenvoudige vette crèmes en zalven hebben een even goed resultaat.

Een crème die vaseline bevat, werkt over het algemeen heel goed. Vaseline wordt in verschillende sterktes toegevoegd aan crèmes. Meestal geeft 10 tot 20% vaseline een product dat prettig smeert en toch redelijk vet is. Ook kun je de vetcrème vaseline-cetomacrogolcrème gebruiken. Die bevat iets meer vaseline en vetbestanddelen, maar is goed smeerbaar. Je kunt ook gewoon 100% vaseline op je huid smeren, maar dit smeert minder makkelijk. Met natte, warme handen kun je een vette crème wat gemakkelijker uitsmeren.

Vette crèmes en zalven trekken vaak langzaam in. De huid blijft daardoor lange tijd vet aanvoelen en glimmen. Ze zijn daarom vooral geschikt voor ’s nachts, dan heb je daar minder last van. Tijdens de hele nacht kan de huid dan vocht vasthouden. Je kunt het best zelf bepalen welke zalf of crème (of combinatie) daarvan bij je past. Probeer verschillende gradaties van vetheid uit.

Welke middelen helpen nog meer tegen droogheid?

Ureum is een andere toevoeging die de huid helpt water vast te houden. Dit kan worden verwerkt in een crème, maar daarbij ontstaat een dun preparaat dat minder geschikt is voor een droge huid. Ureumzalf is dan vaak beter. Deze bevat naast ureum zo’n 50% vet. Nadeel is dat zo’n zalf minder goed uitsmeert en lang een glimmend effect geeft. Ureumzalf is daarom vooral geschikt om ’s nachts te gebruiken. Direct na het aanbrengen van ureum kan je huid geprikkeld aanvoelen.

Veel cosmetische producten bevatten naast ureum andere toevoegingen, waar een droge huid gevoelig voor kan zijn. Ook glycerine (glycerol) helpt je huid vocht vast te houden en kan tijdelijk een prikkelend gevoel geven. Andere toevoegingen die kunnen helpen vocht vast te houden zijn fruitzuren, zoals melkzuur, citroenzuur en wijnsteenzuur.

Wanneer naar de huisarts?

• Bij andere klachten naast een droge huid, zoals roodheid of eczeem.

• Als je klachten (bijvoorbeeld jeuk) niet verminderen na het smeren met een vette crème of zalf.

