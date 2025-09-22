Echinacea, helpt het echt?

Rode zonnehoed

Al meer dan 2 eeuwen geleden gebruikten indianen in Noord-Amerika echinacea als kruidengeneesmiddel. Met een papje van de gekneusde plant werden wonden ontsmet. Tegenwoordig zijn supplementen met echinacea vooral populair om verkoudheid te voorkomen of te verkorten.

Met echinacea wordt meestal Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) bedoeld, een sierplant die in de zomer bloeit met karakteristieke bloemen. Je ziet ze steeds meer verschijnen in tuinen of op balkons. Soms gaat het om familieleden als echinacea augustifolia, echinacea pallida of een combinatie van echinaceasoorten.

Supplement

Ieder echinaceasupplement is dan ook weer anders. Zeker omdat de supplementen nu eens extracten bevatten van de bladeren, bloemen en stengels, dan weer van de wortels en daarvan zijn ook combinaties mogelijk. Bovendien worden de extracten op verschillende manieren verkregen, bijvoorbeeld door drogen, uitpersen van de plant of oplossen met behulp van alcohol. En dan hebben we het nog niet eens over de dosering: die verschilt enorm per product.

Helpt het?

Om de vraag te beantwoorden of echinacea, in welke vorm dan ook, helpt verkoudheid te voorkomen, is wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hieruit kwam goed én slecht nieuws. Laten we beginnen met het slechte nieuws: het is niet aangetoond dat echinacea helpt als je al verkouden bent. Dan het goede nieuws: echinacea zou de kans op een verkoudheid wel wat kunnen verkleinen.

Actieve stoffen

Hoe echinacea precies werkt, is niet helemaal duidelijk. Voor 3 verschillende groepen stoffen in echinacea zijn aanwijzingen voor gunstige effecten op de weerstand. Het gaat om onverteerbare suikers, ofwel polysachariden. Proefdieren zijn minder vatbaar voor virusinfecties als ze deze suikers krijgen. De gedachte is dat de suikerketens het immuunsysteem als het ware wakker schudden.

De tweede groep stoffen is die van de alkamides. Deze lijken op vetachtige stoffen die in het lichaam vrijkomen als immuuncellen indringers opruimen. Het zijn waarschijnlijk boodschapperstoffen waarmee immuuncellen met elkaar communiceren. In reageerbuizen activeren alkamides uit echinacea andere immuuncellen. Als laatste zitten er fenolen in echinacea, met cichoreizuur als belangrijkste. Die verminderen de vermenigvuldiging van virussen in reageerbuizen. Maar ja, of dat ook gebeurt bij mensen is dus niet bekend.