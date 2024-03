Veel goeds

Nederlanders eten gemiddeld 2 dagen in de week eieren. Eieren zitten bomvol gezonde stoffen. Vooral de dooier bevat veel goeds. Denk aan vitaminen (vooral vitamine D, E en B-vitamines als foliumzuur), mineralen (zoals fosfor, kalium en ijzer) en gezonde vetten. Daarnaast zit in het eigeel gemiddeld 5 gram vet, waarvan circa 33% verzadigd (ongezond) is en 66% onverzadigd. Ook de vetachtige stof cholesterol komt in eierdooiers voor. Je lichaam gebruikt deze vetachtige stof voor de bouw van celwanden en de productie van bepaalde hormonen en gal.

Perfecte eiwitten

Daarnaast zitten eieren boordevol proteïnen, oftewel eiwit. Eiwitten zitten niet alleen in eieren, maar ook in bijvoorbeeld vlees, kaas, vis en noten. Je kunt ze zien als een ketting van kralen. Als je eiwitten binnenkrijgt, knipt je lichaam ze los in kralen en maakt daar weer nieuwe kettingen van: de lichaamseiwitten.

Elk doel en elk orgaan heeft aparte eiwitten nodig. Zo zijn er 22 verschillende ‘kralen’, ook wel aminozuren genoemd. Voor 9 aminozuren geldt dat het lichaam ze niet zelf kan maken, daarom heten ze ‘essentiële aminozuren’. Deze kun je dus alleen via voeding binnenkrijgen. Er zijn enkele perfecte eiwitten die alle 9 essentiële aminozuren bevatten. En je raadt het al: het eiwit in eieren behoort tot deze groep.

Cholesterol

Toch is het niet goed om heel veel eieren te eten. Het advies luidt niet voor niets al heel lang: maximaal 3 per week. De reden voor deze beperking is het hoge cholesterolgehalte in de dooiers, zo’n 200 milligram per ei. Ook al heeft het lichaam cholesterol nodig, een teveel is niet goed. Daarom adviseert het Voedingscentrum 2 tot 3 eieren per week.

Een eitje extra

Een onderzoek toonde wel aan dat elke dag een ei het risico op een beroerte kan verlagen en dat het geen effect lijkt te hebben op hart- en vaatziektes. We hoeven dus niet zo bang te zijn voor het cholesterol in eieren als we lange tijd waren. Ook is inmiddels bekend dat verzadigd vet een veel grotere invloed heeft op het risico op hart- en vaatziektes dan cholesterol. Als je dus let op de totale hoeveelheid verzadigd vet in je voeding, kun je af en toe best een extra eitje eten.

Vegetariërs kunnen volgens het Voedingscentrum per week 3 tot 4 eieren eten, als vleesvervanging. Wie geen vlees eet, krijgt namelijk vanzelf al minder verzadigd vet binnen.

Salmonella

Salmonella is een bacterie die normaal gesproken in de darm van dieren leeft en via de ontlasting op voedsel terechtkomt. Pas als de bacterie zich sterk vermenigvuldigt wordt zij schadelijk voor de gezondheid. Ongeveer 3 op de 10.000 eieren zijn besmet met salmonella. Dat valt dus mee. Toch wil je er niet door getroffen worden. De gevolgen van een salmonella-infectie zijn onder andere: diarree, buikpijn, misselijkheid, braken en lichte koorts.

Lauwwarme temperatuur

De vermenigvuldiging van bacteriën gaat het snelst bij een lauwwarme temperatuur. Een mayonaise, zelfgemaakt van rauwe eieren, die een tijdje op tafel staat kan dus risico’s met zich meebrengen. Net als een gepocheerd of zachtgekookt eitje, waarbij de dooier niet door en door is verhit.

Voorkom besmetting