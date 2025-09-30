Ellebogen

Het is een grapje onder oorartsen: als je dan toch per se je oren wilt schoonhouden, gebruik daar dan je ellebogen voor. De grap is natuurlijk dat je met je ellebogen niet bij je oren kunt, en dat is precies waar het oorartsen om te doen is. Want je oren hoeven in principe helemaal niet te worden schoongemaakt. Niet met vingers, niet met spray en al helemaal niet met wattenstaafjes. Met wattenstaafjes haal je wel wat vuil in je oren weg, maar het is gebleken dat je bij gebruik van wattenstaafjes ongeveer 10% van je oorsmeer juist dieper je oor in drukt. Daar vormt het een vaste, harde prop die niet meer vanzelf verdwijnt. Als je dat maar lang genoeg doet, raakt je oor vanzelf verstopt.

Oppervlakkig

Eventueel kun je wattenstaafjes wel gebruiken voor het reinigen van de buitenkant van je oor of oorschelp, maar dan alleen voor zéér oppervlakkig gebruik. Duw het wattenstaafje dus niet ín je oor, verwijder er hooguit oorsmeer mee dat aan de buitenkant zichtbaar is. Het oor is kwetsbaar en wanneer je het oorsmeer weghaalt en de gevoelige huid in het oor beschadigd raakt, kunnen heel gemakkelijk gehoorgangontstekingen ontstaan. Dit begint vaak met jeuk, waardoor de neiging ontstaat verder te peuteren.

Vicieuze cirkel

Maar door dat peuteren ontstaat een vicieuze cirkel die kan ontaarden in een zeer pijnlijk loopoor. Het belangrijkst is dat je oor zichzelf schoonhoudt. Onder normale omstandigheden vernieuwt de huid in de gehoorgang zich waarbij deze langzaam naar buiten beweegt. Het oorsmeer wordt daarbij meegenomen, vergelijkbaar met een gletsjer. Alleen wanneer het oorsmeer zichtbaar is aan de buitenkant van je gehoorgang kun je dat eventueel weghalen met een wattenstaafje.

Leidraad

Als leidraad geldt dat het wattenpluimpje in z’n geheel zichtbaar moet blijven. Het wattenstaafje dieper in het oor steken kan problemen geven. Dat is ook helemaal niet nodig, want oorsmeer heeft een functie. De vette, kleverige gele of bruine afscheiding wordt gemaakt door speciale oorsmeerklieren in de uitwendige gehoorgang. Het beschermt je trommelvlies doordat het stof en kleine voorwerpen vasthoudt. Bovendien heeft oorsmeer antibacteriële eigenschappen. Te veelvuldig of krachtig reinigen van de gehoorgang kan dus leiden tot ontstekingen.