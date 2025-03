Gezonder leven

Meten is weten

Wil je gezonder gaan leven? Dan is het handig om te weten wat je vertrekpunt is. Hoe gezond voel je je? Ben je te zwaar of juist te licht? Hoe is het met je conditie gesteld? Beweeg je voldoende? Wat valt er te verbeteren aan je eetpatroon? Er zijn allerlei gratis apps en online tools beschikbaar die je inzicht geven in hoe gezond je bent en hoe gezond je leeft.

Definitie

Wat is dat eigenlijk, gezondheid? De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden. Het lastige aan deze definitie is dat volgens deze omschrijving bijna niemand helemaal gezond is. Heb je last van een sportblessure, of voel je je weleens gestrest, dan pas je al niet meer in het plaatje. Maar laat je hierdoor niet uit het veld slaan. Dit is slechts de theorie.

Positieve gezondheid

In het concept van Positieve Gezondheid wordt gezondheid omschreven als ‘het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe je omgaat met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Met andere woorden: je kunt een chronische ziekte hebben, maar je toch gezonder voelen dan de buurman om de hoek. Bijvoorbeeld omdat je een superleuke hobby hebt, of vrienden die altijd voor je klaar staan. Bij positieve gezondheid ligt de nadruk op veerkracht, eigen regie en aanpassingen. En dus niet op de beperkingen die een ziekte met zich meebrengt.

Zes dimensies

Je gezondheid kent volgens dit concept 6 dimensies:

Lichaamsfuncties (bijvoorbeeld: ik voel me gezond en fit). Mentaal welbevinden (bijvoorbeeld: ik voel me vrolijk). Zingeving (bijvoorbeeld: ik ken mijn plek, ik heb vertrouwen in mijn toekomst). Kwaliteit van leven (bijvoorbeeld: ik geniet van mijn leven). Meedoen (bijvoorbeeld: ik heb goed contact met andere mensen). Dagelijks functioneren (bijvoorbeeld: ik kan goed voor mezelf zorgen).

Vertrekpunt

Op de website van het Instituut voor Positieve Gezondheid staat een online vragenlijst die je kunt invullen. Zo krijg je een indruk van hoe gezond je je voelt. De uitkomst is een spinnenweb dat in een oogopslag laat zien waar verbetering mogelijk is. Je kunt de uitkomst gebruiken als vertrekpunt naar een gezondere leefstijl, of om te beoordelen in hoeverre je inspanningen om gezonder te leven effect hebben.