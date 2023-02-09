Verdieping Gezondgids 1

Nieuws (p. 4-7) 1500 meldingen over bedrijven Darmbacteriën en depressie Beter bewegen in de ochtend? Nederlandse voedselomgeving scoort slecht Vertrouwen in medicijnen Brandend maagzuur en slaaphouding Niet-bewezen behandelingen bij rugpijn PFAS in voedsel aan banden Online spreekuur huisarts Welvaart en gezondheid Onvolwaardige vleesvervangers (p. 8-11) Duurzamer eten Duurzamere vis (p. 12-13) Boek Duurzamer leven Dossier misofonie (p. 17-22) Extreme reacties Minder goede filtering Misokinesie Misofonietest Vereniging Behandeling Tandvleesontsteking (p. 26-28) Boek Kwalen te lijf Hier en daar (p. 32-34) Muesli Thermometers Bakmeel Nagellak Antitranspirant voor mannen Siliconen bakvormen Gezondheidsraad en Nutri-Score Winderigheid (p. 36-39) 13 Vragen over winden (pdf) Media (p. 43) Boek Je vermoeidheid te lijf Vermoeidheid bij een hersenaandoening Naar de huisarts? Kanker en vermoeidheid Online test Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Gezondgids.nl