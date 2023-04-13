Onderwerpen

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod in Gezondgids 2.

Pizzabodem en pasta met groente in het deeg

Ze zien er gezond uit, die wraps, pizzabodems en pasta met toegevoegde groente. Maar hoeveel groente zit er eigenlijk in, en zijn ze echt gezonder dan de ‘gewone’ variant? Lees het artikel Poeder, puree of concentraat (pdf)

Prebiotica

In je darmen wemelt het van de bacteriën. Met prebiotica voed je vooral de goede darmbacteriën. Waar zitten prebiotica in en wat is het verschil met probiotica? Prebiotica zijn fermenteerbare vezels.

Een droge huid

Niemand wil een huid die aanvoelt als schuurpapier en er dof en droog uitziet. Zeker nu de zomerkleding weer uit de kast komt. In ons boek Kwalen te lijf lees je van meer dan 80 kwalen welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.

Kom uit die luie stoel

Om fit en gezond te blijven is het niet nodig om fanatiek te sporten. Maar zorg wel dat je regelmatig beweegt. In het boek Zo blijf je fit en gezond lees je wat je kunt doen om een gezond lichaam en een soepele geest te krijgen en te houden.