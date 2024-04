Gezondgids 2

Onderwerpen

Tafeltje-dek-je-maaltijden

Online aanbieders van kant-en-klare maaltijden claimen vaak dat hun maaltijden gezond zijn. Wat is daarvan waar? En kun je met hun maaltijdinformatie een bewuste keuze maken? Wij bekeken 15 maaltijddiensten. Lees gratis het artikel 'Tafeltje-dek-je-maaltijden' (pdf).

Verstopping

Niet iedere stoelgang heeft hetzelfde ritme. Die kan variëren van driemaal per dag tot driemaal per week. Wanneer is er sprake van verstopping en wat kun je daaraan doen?

In het boek Kwalen te lijf lees je van meer dan 80 kwalen welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.

Middelen bij spierpijn

Tijgerbalsem, Tantum of Perskindol Active. Grijp je ook weleens naar zo’n verwarmend, verkoelend, prikkelend of verdovend middel als je last hebt van pijnlijke spieren? Dat kun je beter niet doen. Lees meer over spierpijn.

Feit of fabel?

Er is veel discussie over voeding. Waar je vroeger at wat voorhanden was, is er nu volop keuze. Ook doen steeds meer mythes de ronde. We behandelen er 6 uit het boek 150 mythes over voeding en gezondheid.