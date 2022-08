Verdieping

Onderwerpen

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod in Gezondgids 4.

Algenoliecapsules

Algenolie is een bron van omega 3-vetzuren. Als je geen vis eet, zijn algenoliecapsules een manier om de vetzuren binnen te krijgen. Wanneer is slikken verstandig? We testten 23 producten. Lees het artikel Omega 3 in een capsule (pdf).

EAT-dieet

Wat je eet, drukt een enorme stempel op de aarde. Wetenschappers bedachten daarom een voedingsadvies dat goed is voor planeet én mens. Een nobel initiatief. Maar er is ook kritiek.

Hydraterende stoffen in verzorgingsproducten

Op het etiket staat hyaluronzuur of wolalcohol. Maar wat is dat? Wat zit er in de smeersels en sprays op je badkamerplankje? En is alles even goed voor je? Meer over ingrediënten in cosmetica.

Milieuvriendelijk eten

Duurzamer eten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je draagt al een steentje bij door minder voedsel te verspillen en ‘met het seizoen’ te eten. We geven een aantal tips uit ons boek Duurzamer leven.

Hoe gezond zijn kiemgroenten?

Net ontkiemde zaden van peulvruchten en groenten zijn eetbaar en hebben veel smaak. Steeds meer soorten vinden de weg naar je bord. Hoe gezond zijn kiemgroenten? Er zitten in elk geval veel vitamines en mineralen in.

Soja

Van een soja latte op het terras tot een sojaburger bij de warme maaltijd. Deze veelzijdige peulvrucht zit steeds vaker in onze voeding. Soja bevat onder andere veel eiwit.

Blaren

Soms is het resultaat van een flinke wandeling een blaar, of zelfs meerdere. Hoe voorkom je ze, en wat doe je als je er toch een hebt? In ons boek Kwalen te lijf lees je welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.