Gezondgids 5

Onderwerpen

Volkoren of wit?

Het gezondheidsadvies is eenvoudig: eet volkoren in plaats van witte graanproducten. Toch bevatten bijna alle 400 kant-en-klaarmaaltijden met granen die wij bekeken witte pasta, noedels, rijst of couscous. Lees het artikel Wit in plaats van volkoren (pdf).

Check je fitheid

Wil je gaan sporten en is je conditie niet optimaal of twijfel je aan je fitheid? Dan kun je beter eerst naar je huisarts of een sportarts gaan. Lees voor praktische tips ook ons boek Zo blijf je fit en gezond.

Haarverlies

Je verliest zo’n 50 tot 120 haren per dag. Meestal groeien er evenveel nieuwe aan. Van haaruitval is sprake als er meer haren uitvallen dan er bijkomen. Wanneer gebeurt dat? In het boek Kwalen te lijf lees je van meer dan 80 kwalen welke zelfzorgmiddelen werken en welke niet.

30 planten per week

Minstens 30 verschillende plantaardige producten per week eten zou goed zijn voor je microbioom en daarmee voor je gezondheid. Hoewel niet alle experts van dat laatste overtuigd zijn, kan het geen kwaad om eens bij te houden hoeveel (pdf) plantaardige producten je wekelijks eet.