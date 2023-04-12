Zo blijf je fit en gezond

Of je nu piepjong bent of al heel wat jaren meegaat, je leefstijl verbeteren heeft altijd zin. Goede voeding, voldoende bewegen en genoeg slapen en ontspannen: het draagt allemaal bij aan een gezond lichaam en een soepele geest. In dit boek leggen we uit wat je allemaal kunt doen om gezond en fit te blijven.
Of je nu piepjong bent of al heel wat jaren meegaat, je leefstijl verbeteren heeft altijd zin. Goede voeding, voldoende bewegen en genoeg slapen en ontspannen: het draagt allemaal bij aan een gezond lichaam en een soepele geest.
In dit boek leggen we uit wat je allemaal kunt doen om gezond en fit te blijven. En dat hoeft zeker niet allemaal in één keer. Zelfs de kleinste stappen maken samen grote sprongen.
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