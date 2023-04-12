Zo blijf je fit en gezond

Of je nu piepjong bent of al heel wat jaren meegaat, je leefstijl verbeteren heeft altijd zin. Goede voeding, voldoende bewegen en genoeg slapen en ontspannen: het draagt allemaal bij aan een gezond lichaam en een soepele geest.

In dit boek leggen we uit wat je allemaal kunt doen om gezond en fit te blijven. En dat hoeft zeker niet allemaal in één keer. Zelfs de kleinste stappen maken samen grote sprongen.

Je leest onder meer:

Wat je kunt doen om gezonder te eten en een gezond gewicht te krijgen of te houden

Hoe je ongemerkt meer kunt bewegen

Hoe je beter in balans blijft en stress te lijf kunt gaan

Hoe je zorgt voor een betere nachtrust

Welke strategieën echt werken als je ongezonde gewoontes wilt afleren

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