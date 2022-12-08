Verdieping Gezondgids 6

De redactie stelt een lijst samen met websites die zijn gebruikt als bron voor de artikelen. Ook noemen we websites waarmee je zelf aan de slag kunt. Nieuws (p. 4-7) Supermarkten maken gezonde aankoop lastig (pdf) Hersennetwerk blijft lang zwak na een delier Te veel PFAS in kraanwater Screening hartziektes verlaagt sterfte niet Zo’n 6 miljoen mensen ontvingen de laatste maanden een uitnodiging voor de gratis griepprik Nederlander kiest nauwelijks voor plantaardig Alcohol tóch oorzaak niet-alcoholische leververvetting Verbetering van screening darmkanker Inhalator vaak onjuist gebruikt Podcast over palliatieve zorg Gezamenlijk drinken Nederlanders elke dag 33,5 miljoen kopjes koffie en 16,2 miljoen koppen thee Titaniumdioxide (p. 12-13) Informatie van RIVM over mondkapjes Informatie van Kennisnetwerk Biociden over mondkapjes Onderzoek van Sciensano naar mondkapjes Dossier leververvetting (p. 17-23) Kort Wat is het risico? App Happi Lever Fructose uit frisdrank en vruchtensap Stadia leveraandoening Website LeverStijl Meer informatie Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) Maag Lever Darm Stichting Thuisarts.nl Beenklachten (p. 26-28) Boek Kwalen te lijf Kleurstoffen (p. 32-34) Europese Verordening voor cosmetische producten Ingrediënten in cosmetische producten Wachtlijstbemiddeling door zorgverzekeraars (p. 40-42) Zorgvergelijker Indicatie van wachttijden Informatie over ggz-instellingen en –behandelaren, wachttijden en vergoedingen Hier en daar (p. 44-46) Wandelschoenen Verpakte groente Tandfloss Vegetarische sticks Zongedroogde tomaten Sarcopenie Tijgerbalsem Media (p. 47) Boek De rug Een nieuwe matras Yoga bij pijn of een stijve rug Rugpijn als gevolg van sport AudioFysio Lage Rugpijn Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Gezondgids.nl