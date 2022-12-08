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Verdieping Gezondgids 6

De redactie stelt een lijst samen met websites die zijn gebruikt als bron voor de artikelen. Ook noemen we websites waarmee je zelf aan de slag kunt. 

Gepubliceerd op:8 december 2022

Nieuws (p. 4-7)

Titaniumdioxide (p. 12-13)

Dossier leververvetting (p. 17-23)

Beenklachten (p. 26-28)

Kleurstoffen (p. 32-34)

Wachtlijstbemiddeling door zorgverzekeraars (p. 40-42)

Hier en daar (p. 44-46)

Media (p. 47)

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