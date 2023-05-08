Het witte goud

Stengelgroente

Asperges zĳn de jonge scheuten van de aspergeplant (Asparagus officinalis). Daarom behoren ze tot de stengelgroenten. Het aspergeseizoen voor Hollandse asperges loopt van eind april tot 24 juni. Hierna krĳgt de plant rust om weer te groeien. Net als bĳ (druiven voor) wĳn, bepaalt de soort grond waarin de asperge groeit voor een groot deel de smaak.

Fotosynthese

Als de aarde in een aspergebed gebarsten is, wil de asperge met z’n kopje boven de aarde uit komen. Hĳ wordt afgestoken met een speciaal mes. Daarna maakt de aspergesteker het aspergebed weer dicht, zodat er geen licht bĳ de andere asperges in dat bed kan komen. Onder invloed van daglicht maken asperges namelĳk chlorofyl aan, ook wel bladgroenkorrels genoemd.

Chlorofyl geeft asperges een groene kleur. Daarnaast is deze stof nodig voor fotosynthese. Fotosynthese is het proces waarbĳ bĳvoorbeeld planten water en koolstofdioxide omzetten in zuurstof en glucose. Ze produceren zo hun eigen voedsel en gaan iets zoeter smaken.

Asparagine

Ongeveer de helft van de asperge-eters krĳgt tĳdelĳk sterk ruikende urine. Daarbĳ maakt het niet uit om welke soort asperge het gaat. De typische geur komt van het zwavelhoudende aminozuur asparagine dat in aspergeplanten zit. Deze stof is niet te ruiken aan de asperge. De lever zet asparagine bĳ ongeveer de helft van de asperge-eters om in de stof methaanethiol. Die verlaat via de urine ons lichaam en scheidt de geur af. Overigens ruikt niet iedereen dit. Uit onderzoek is gebleken dat asparagine de nierfunctie stimuleert.

Voedingsstoffen

Asperges bevatten volop voedingsstoffen, zoals de mineralen magnesium, calcium, zink, kalium, fosfor. Ook zitten er verschillende vitamines in, zoals B1, B2 en B6.

B-vitamines zĳn onder meer belangrĳk voor de energievoorziening in het lichaam en het zenuwstelsel. Calcium is belangrĳk voor stevige botten en tanden en kalium helpt bĳ de regulering van de bloeddruk. Magnesium is onder meer nodig voor de energiestofwisseling in het lichaam, de overdracht van zenuwprikkels en het functioneren van spieren. Zink speelt een rol bĳ de groei en vernieuwing van weefsels en bĳ de opbouw en afbraak van koolhydraten. Fosfor tot slot geeft het skelet stevigheid en helpt bĳ de eiwit-, vet- en koolhydraatstofwisseling.

In asperges zitten ook flavonoïden. Dit zĳn antioxidanten die ontstekingsreacties in het lichaam kunnen remmen.

Uit pot en blik

Asperges uit blik en pot bevatten praktisch evenveel voedingsstoffen als onbewerkte asperges. Wel bevatten ze meer natrium (een onderdeel van zout).

Asperges bestaan verder voor een groot deel uit water. Veel calorieën krĳg je er niet mee binnen. Dat verandert natuurlĳk als je ze klaarmaakt met een Hollandaisesaus of roomboter. Maar het aspergeseizoen duurt niet lang, dus geniet ervan als ze er zĳn.

Vers

Een asperge is het lekkerst als hĳ net van het land komt. Of een asperge vers is, kun je makkelĳk controleren door 2 stengels tegen elkaar te wrĳven. Als ze een piepend geluid maken, zĳn ze vers. Een verse asperge glanst, heeft een stevig kopje en een nauwelĳks houtachtige onderkant. Snĳd eventuele houtachtige stukjes van de asperge, omdat deze ook na het koken stug blĳven en niet lekker zĳn.

Wit of groen?

Zodra een asperge boven de grond uitsteekt, begint de verkleuring. Asperges met een paars kopje hebben dus wat licht meegepakt. Groene asperges groeien boven de grond en niet in speciale bedden. Het oogsten ervan is een stuk gemakkelĳker, ze zĳn gewoon af te steken.

Slechts 3% van de aspergeteelt in Nederland bestaat uit groene asperges. Witte asperges smaken wat zachter en delicater dan groene asperges. Groene asperges smaken iets sterker en ‘grassiger’. Paarse asperges zĳn wat zoeter.

Duurzaam

De korte reis van grond naar bord in Nederland maakt de groente op zich duurzaam. Toch geldt dat niet voor elke asperge. Vooral heel vroeg gestoken asperges zĳn niet duurzaam. Het is dan eigenlĳk nog te koud om ze buiten te laten groeien. Telers beinvloeden de groei daarom door bĳvoorbeeld warme lucht in plastic tunnels over de aspergebedden te blazen, of door verwarmingsbuizen in de grond te leggen. Koop asperges dus bĳ voorkeur in het seizoen en haal ze vers bĳ de boer. Of check in de supermarkt of het om Hollandse asperges gaat.