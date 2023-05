Het witte goud

De koningin der groente

Asperges zijn de jonge scheuten van de aspergeplant (Asparagus officinalis). Ze behoren daarom tot de stengelgroenten. Het aspergeseizoen voor Hollandse asperges loopt van eind april tot 24 juni.

Asperges bevatten volop voedingsstoffen, zoals de mineralen magnesium, calcium, kalium, zink, fosfor en verschillende vitamines zoals B1, B2 en B6.

B-vitamines: onder meer belangrijk voor je energievoorziening en je zenuwstelsel.

Calcium: belangrijk voor stevige botten en tanden.

Kalium: helpt bij de regulering van de bloeddruk.

Magnesium: onder andere belangrijk voor energiestofwisseling, overdracht van zenuwprikkels en spieren.

Zink: speelt een rol bij de groei en vernieuwing van weefsels en bij opbouw en afbraak van koolhydraten.

Fosfor: geeft stevigheid aan het skelet en helpt bij de koolhydraat-, vet- en eiwitstofwisseling.

Flavonoïden: antioxidanten die ontstekingsreacties kunnen remmen.

Asperges uit blik en pot bevatten praktisch evenveel voedingsstoffen als onbewerkte asperges. Wel bevatten ze meer natrium (een onderdeel van zout).

Geur

Ongeveer de helft van de asperge-eters krijgt tijdelijk sterk ruikende urine. De typische geur komt van het zwavelhoudende asparagusinezuur dat in aspergeplanten zit. Deze stof is niet te ruiken aan de asperge.

De lever zet asparagusinezuur bij ongeveer de helft van de asperge-eters om in de stof methaanethiol. Die verlaat via de urine je lichaam en scheidt de geur af. Overigens ruikt niet iedereen dit.

Duurzaam?

Dat ze in ons land geteeld zijn, maakt asperges op zich duurzaam. Toch geldt dat niet voor elke asperge. Vooral heel vroeg gestoken asperges zijn niet duurzaam. Het is dan eigenlijk nog te koud om ze buiten te laten groeien. Telers beïnvloeden de groei door warme lucht in plastic tunnels over de aspergebedden te blazen, of door verwarmingsbuizen in de grond te leggen. Koop asperges daarom bij voorkeur in het seizoen en haal ze vers bij de boer. Of check in de supermarkt of het om Hollandse asperges gaat.

Tips