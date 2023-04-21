Pas op voor teken

Gepubliceerd op:21 april 2023
In de zomer van 1975 kampten opeens veel inwoners van het Amerikaanse plaatsje Old Lyme met gewrichtsklachten. Het viel op dat veel van hen kort daarvoor waren gebeten door een teek, een bloedzuigende parasiet. Het nieuws ging de wereld over en de aandoening kreeg de naam 'ziekte van Lyme’.
De Amerikaanse insectenonderzoeker Willy Burgdorfer ontdekte in 1982 de echte veroorzaker van de ziekte: een spiraalvormige bacterie die de teek bĳ zich kan dragen. We kennen die nu als de lymebacterie of Borrelia burgdorferi.
Teken zien eruit als kleine, platte zwartbruine spinnetjes. Een teek bĳt zich vaak vast op een warm plekje, zoals de knieholte, oksel of nek. Hĳ ziet er dan uit als een donker puntje (1 tot 3 millimeter) dat vastzit in de huid. Doordat hĳ zich volzuigt met bloed wordt hĳ groter, bolvormiger en meer grĳs-bruin van kleur.