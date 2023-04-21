Pas op voor teken

Sinds wanneer kennen we Lyme?

In de zomer van 1975 kampten opeens veel inwoners van het Amerikaanse plaatsje Old Lyme met gewrichtsklachten. Het viel op dat veel van hen kort daarvoor waren gebeten door een teek, een bloedzuigende parasiet. Het nieuws ging de wereld over en de aandoening kreeg de naam 'ziekte van Lyme’.

De Amerikaanse insectenonderzoeker Willy Burgdorfer ontdekte in 1982 de echte veroorzaker van de ziekte: een spiraalvormige bacterie die de teek bĳ zich kan dragen. We kennen die nu als de lymebacterie of Borrelia burgdorferi.

Hoe herken je een teek?

Teken zien eruit als kleine, platte zwartbruine spinnetjes. Een teek bĳt zich vaak vast op een warm plekje, zoals de knieholte, oksel of nek. Hĳ ziet er dan uit als een donker puntje (1 tot 3 millimeter) dat vastzit in de huid. Doordat hĳ zich volzuigt met bloed wordt hĳ groter, bolvormiger en meer grĳs-bruin van kleur.

Zo voorkom je een tekenbeet

Blĳf in de natuur zo veel mogelĳk op de paden.

Draag gesloten schoenen en kleding die je armen en benen bedekken.

Stop je broekspĳpen in je sokken.

Draag lichtgekleurde kleding, zodat je een teek beter ziet.

Gebruik een insectenwerend middel met DEET op je onbedekte huid.

Wees ook in de tuin bedacht op tekenbeten. Teken zitten vooral in hoog gras of tussen gevallen bladeren.

Toch gebeten?