Hoe gezond is kibbeling?

Wat is kibbeling?

Echte kibbeling wordt van oudsher van kabeljauw gemaakt. De stukjes worden door een beslag gehaald, gefrituurd en eventueel bestrooid met viskruiden. Maar kabeljauw is schaarser geworden en daardoor duurder. Veel kibbeling wordt daarom niet meer van kabeljauw gemaakt, maar van alaskakoolvis (pollak). Ook heek en wijting worden vaak gebruikt.

Geen gezond vet

Kibbeling is wel vet, maar het vet dat erin zit, is niet het vet dat gezond is. Kibbeling wordt gemaakt van magere vis. Deze soorten bevatten weinig vet en daardoor ook weinig gezonde visvetzuren. Juist die gezonde vetzuren, eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA), verkleinen de kans op hart- en vaatziektes.

Waardoor is het dan vet?

Kibbeling is vet door de olie waarin hij gebakken wordt. Het beslaglaagje neemt tijdens het frituren heel wat van die olie op. De hoeveelheid frituurvet of -olie die erin komt, kan variëren. Overigens kan het soort vet waarin gefrituurd wordt, wel voornamelijk gezonde onverzadigde vetzuren bevatten.

Acrylamide

Kijk uit met frituren, want hierbij kan de stof acrylamide ontstaan. Acrylamide is kankerverwekkend bij dieren en waarschijnlijk ook bij mensen. Het stofje ontstaat als zetmeelrijke producten, zoals aardappelen en graanproducten, bruin kleuren. Maar ook in ‘jasjes’ om producten, zoals het knapperige laagje om kibbeling, kan door het bakken acrylamide ontstaan. Het knapperige laagje is gemaakt van een beslag met onder meer bloem, graan dus. Bak kibbeling daarom liever goudgeel dan bruin.

Calorieën

Een portie gebakken (gefrituurde) kibbeling van 145 gram bevat 18,3 gram vet en 305 kcal. Eenzelfde hoeveelheid gekookte kabeljauw levert 1,5 gram vet en 150 kcal.

Een gare zalmmoot van 145 gram bevat 19 gram vet. Dat is vergelijkbaar met de hoeveelheid in eenzelfde portie gefrituurde kibbeling. Maar de zalm bevat ongeveer 3 gram gezonde visvetzuren en die zitten veel minder in de kibbeling.

Andere gezonde stoffen

Er zitten wel andere gezonde stoffen in magere vis als kabeljauw en koolvis. In een portie kibbeling zit

143 mcg jodium. Dat is 95% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Daarnaast bevat een portie 70 mcg selenium. Dat is precies de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen. Geniet dus van magere vis, maar vergeet de vette soorten ook niet.